Tech-Ausblick – Alles wird schlecht! Alles wird grossartig! Unsere beiden Digitalredaktoren sind sich fundamental uneins über die Aussichten in der Welt der Technik im Jahr 2021. Meinung Rafael Zeier , Matthias Schüssler

Ist die vernetzte Gesellschaft eine Utopie oder ein Schreckensszenario? Eine Szene aus der Netflix-Serie «Black Mirror», die von der digitalen Zukunft handelt. Foto: PD

Alles wird schlecht! Matthias Schüssler, Pessimist

Foto: Tamedia

2020 war das Jahr, in dem ich nicht an der Technik gezweifelt habe, sondern an den Nutzern. Oder genauer: an den Nicht-Nutzern. Da haben 2020 Google und Apple einen gemeinsamen Effort geleistet, um uns ein Instrument zur Bekämpfung der Pandemie zu geben und unsere Smartphones in einfache Hilfsmittel beim Contact-Tracing zu verwandeln. Doch nur knapp 28 Prozent der über den Daumen gepeilt 6,6 Millionen Handy-Besitzer in der Schweiz haben die App installiert; Mitte Dezember waren es etwa 1,83 Millionen Leute.

Und ja, ich kann nachvollziehen, wenn jemand die App aus Datenschutzbedenken nicht installiert hat – zumindest, wenn er das nicht auch noch lauthals auf Facebook kundgetan hat. Denn mit einem einzigen Post auf dem sozialen Netzwerk gibt man mehr über sich preis als durch monatelange Swiss-Covid-App-Nutzung.