Neue Architekturwoche in Basel – Alles, was Sie schon immer über Architektur wissen wollten In Basel wird an allen Ecken und Enden gebaut. Nun erhält die Baukunst eine eigene Veranstaltung. Wir haben einige Highlights des reichen Programms für Sie ausgewählt. Julia Konstantinidis

Wer baut wie und warum? Die Architektur gibt Antworten auf Fragen zur Baukunst. Hier ein Gebäude auf dem Baselink-Areal von Herzog & de Meuron. Foto: Nicole Pont

Es gibt wenig, was in einer Stadt so viel Gesprächsstoff liefert wie die Art und Weise, wie sie gestaltet wird. Ob Fachleute oder Laien, die Meinungen bei neu zu bauenden Gebäuden oder zu entwickelnden Arealen sind so zahlreich wie unterschiedlich. An der ersten Architekturwoche Basel (AWB), die am Montagabend begann, haben Baslerinnen und Basler die Gelegenheit, sich mit Fachleuten über die gebaute Stadt auszutauschen. Im Fokus stehen dabei vor allem die Entwicklungsareale Dreispitz, Bachgraben und Klybeck. Wir haben einige Highlights des reichen Programms – unter anderem öffnen über 70 Architektur- und Ingenieurbüros am Mittwoch- und Freitagnachmittag ihre Türen für die Öffentlichkeit – für Sie näher angeschaut.

Die Architekturwoche Basel Infos einblenden Die erste Architekturwoche Basel wurde von der Stiftung Architektur-Dialoge initiiert. Die Stiftung hat laut Präsident Christian W. Blaser den Zweck, «die Architektur den Menschen nahezubringen». Dasselbe Ziel verfolgt die Architekturwoche, die sich mit eigenen Formaten und mehr als 100 Partnerveranstaltungen lokaler Institutionen und Organisationen sowohl an Fachleute als auch an die breite Öffentlichkeit richtet. Unter der künstlerischen Leitung von Chrissie Muhr entstand ein Programm mit dem Titel «Reale Räume» für die biennale Plattform. Gebautes, Geplantes oder auch Nichtgebautes soll unter dem Gesichtspunkt angeschaut werden, wie Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Klimawandel und Pandemie den städtischen Alltag räumlich beeinflussen. Finanziell unterstützt wird die Veranstaltung von der Christoph-Merian-Stiftung und den Lotteriefonds Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Die zweite Ausgabe der Architekturwoche Basel ist für 2024 geplant. (juk)

Der Secondhand-Pavillon am Dreispitz

Wer dieser Tage über den Dreispitz schlendert, entdeckt auch den Basel-Pavillon, der komplett aus wiederverwendeten Materialien gebaut wurde. Foto: Nicole Pont

Auf dem Entwicklungsareal Dreispitz ist die Transformation in vollem Gange. Auf dem Gleisbett an der südlichen Spitze des Areals, das brachliegt, erfolgte mit dem temporären Pavillon die erste gestalterische Intervention an diesem Ort. Der über 50 Meter lange Galeriegang sieht unspektakulär aus, speziell ist vielmehr seine Entstehung. Denn der Bau, für den ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben worden war, besteht im Sinne einer nachhaltigen Bauweise vollständig aus wiederverwendeten Bauteilen aus der Region. Für ihren Entwurf mussten Isla architects aus Mallorca mit dem Material arbeiten, das ihnen in einem Katalog zur Verfügung gestellt wurde – eine ungewöhnliche Vorgehensweise, denn für gewöhnlich bestimmen die Architekten die zu verbauenden Materialien. Der Pavillon steht bis im Oktober auf dem Dreispitz. In dieser Zeit ist er öffentlich zugänglich und kann verschiedentlich genutzt werden. So wird er etwa während der Art-Woche bespielt oder kann als Pausenort dienen für Beschäftigte auf dem Areal.

Die neue Welt am Bachgraben

Auf dem Baselink-Areal entsteht eine ganz neue Welt aus Bürogebäuden. Der Switzerland Innovation Park Basel Area Main Campus von Herzog & de Meuron fällt mit seinen aussenliegenden Treppenhäusern auf. Foto: Nicole Pont

Auf dem Baselink-Areal, das zum grössten Teil dem Bürgerspital Basel gehört, entsteht derzeit auf 75’000 Quadratmetern eine neue Arbeitswelt. Auf verschiedenen Führungen erhalten die Teilnehmenden einen Eindruck dieser Welt der Innovation, die dort am Entstehen ist. Elf der insgesamt 16 Parzellen werden von Herzog & de Meuron gebaut. Kurz vor der Fertigstellung steht das Gebäude mit dem Namen Switzerland Innovation Park Basel Area Main Campus. Die Geschosse sind über vier aussenliegende Treppenaufgänge erreichbar, die von der Basler Künstlerin Renée Levi gestaltet werden. Ein weiter, öffentlich zugänglicher Innenhof dient dereinst als begrünter Durchgangsweg auf dem Areal. Welche Vorbilder die doppelt gewundenen Treppenhäuser hatten und wieso neben dem Bürogebäude aus Beton und Glas auch eins aus Lehm und Holz gebaut wird, erfährt man auf der Führung mit Vertretern der Immobilienentwicklerin Senn Resources AG und Herzog & de Meuron. Weitere Touren führen zum neuen Landschaftspark «Parc des Carrières» oder ins neue Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut, das an das Baselink-Areal angrenzt.

Die versteckten Trouvaillen

Der Brunnen mit der Skulptur «Einrollen/Ausrollen» von Ludwig Stocker liegt tief verborgen im Gellert, am Verlauf des St.-Alban-Teichs. Foto: Nicole Pont

In Basel gibt es nicht nur den Rhein, sondern auch mehrere kleine Nebenflüsse – der St.-Alban-Teich, der Bachgraben und der Riehenteich. Heute treten sie fast nicht mehr in Erscheinung, weil sie meist unterirdisch geführt werden. Doch entlang ihrer verborgenen Verläufe präsentieren sich Geschichten, welche die starke Verbindung der Stadt mit dem Wasser betonen. Die Basler Architekten Charlotte Truwant, Dries Rodet und Melissa Freudiger realisieren zusammen mit dem Kollektiv Hotel Regina und Musikern der Musikakademie während der ganzen Woche Interventionen, welche dieses Verhältnis sicht- und hörbar machen. So wird etwa am Mittwoch ab 18 Uhr eine hohe Fontäne den bisher verborgenen Zufluss des Bachgrabens beim Novartis-Campus in den Rhein markieren, und am Freitag von 14 bis 18 Uhr wird sich der Wasserlauf des Brunnens beim Messeplatz verselbstständigen und den Platz überfluten. Die Verläufe der drei kleinen Stadtbäche werden im Verlauf der Woche vom Trio farbig markiert. Auf einem Spaziergang entlang dieser ungewohnten Routen finden sich Trouvaillen, die womöglich auch eingefleischte Baslerinnen und Basler nicht kennen.

Julia Konstantinidis ist seit 2020 Redaktorin im BaZ-Ressort Kultur&Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.