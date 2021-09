St. Gallen vor dem Spiel gegen Basel – Alles, was fehlt, sind Punkte Der FC St. Gallen lebt von seiner Nähe zu den Fans, seiner Art des Fussballs und einem Trainer wie Peter Zeidler. Thomas Schifferle

«Flutlicht! Heimspiel! Basel!» St. Gallens Trainer Peter Zeidler redet in Ausrufezeichen. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Was freuen sie sich draussen in der Ostschweiz über den Besuch heute Abend in ihrem Kybunpark. Basel kommt, «der grosse FCB», wie ihn Peter Zeidler nennt. 13’500 Tickets sind dafür schon abgesetzt, die Stehplätze dürfen offiziell wieder genutzt werden. Und um nochmals mit dem Trainer des FC St. Gallen zu reden: «Flutlicht! Heimspiel! Basel!» Zeidler redet mit Ausrufezeichen.

St. Gallen mag geografisch abgelegen sein, aber wenn es um den Fussball geht, dann ist es ein spezieller Ort im Land. Dann ist es wie in Basel: emotional. Die Verbundenheit geht tief, zwischen dem Verein und den Fans, dem Verein und der Politik. Die Corona-Krise hat dank dieser Verbundenheit in St. Gallen keine existenziellen Schäden verursacht. Die Situation sei sehr stabil, sagt Matthias Hüppi, der Präsident. Es ist sein Erfolg in ganz schwierigen Zeiten.