Gurtenfestival und Openair St. Gallen abgesagt – Alles versucht und doch gescheitert Trotz Impfungen und Schnelltests: Jetzt haben mit dem Gurtenfestival und dem Openair St. Gallen zwei der grossen Schweizer Festivals ihre Absage bekanntgegeben. Warum es für den Festivalsommer dennoch etwas Hoffnung gibt. Ane Hebeisen

Fans beim Konzert von Patent Ochsner beim Gurtenfestival 2019. Foto: Keystone

Man habe alle Möglichkeiten durchgespielt, C- und B-Pläne aufgestellt und wieder verworfen, und nun ist es offiziell: Das Gurtenfestival und das Openair St. Gallen finden diesen Sommer nicht statt. Zu unsicher die momentane Lage und der mittelbare Ausblick, und zu gross die beiden Veranstaltungen, um noch flexibel auf kurzfristige Trends in der Epidemie-Entwicklung reagieren zu können.

Es ist wie so oft in dieser Pandemie: Nach vereinzelten Aufhellungen folgt die Bewölkung. Hatten uns selbst vorsichtige Epidemiologen noch Anfang Jahr Hoffnung auf eine zweite Jahreshälfte mit Grossveranstaltungen und wachsender zwischenmenschlicher Unbeschwertheit vorhergesagt, sieht die Sache – nach ein paar ausgebliebenen Impflieferungen und neuen Studien zur Virusmutation – nicht mehr so rosig aus.