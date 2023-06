Kampf gegen den Rheintunnel – Alles oder nichts: Der VCS spielt mit dem Feuer Der VCS beider Basel will die Osttangente zurückbauen. Doch das Referendum soll den gesamten Ausbau des Schweizer Nationalstrassennetzes stoppen – eine riskante Strategie. Thomas Dähler

Kundgebung gegen den Rheintunnel auf dem Dreirosenareal, das während des Tunnelbaus zum Bauplatz werden soll. Doch längst steht mehr auf dem Spiel als nur der Basler Tunnel. Foto: Pino Covino

Basel debattiert über den geplanten Rheintunnel und den von links geforderten Rückbau der bestehenden Osttangente. Doch längst geht es nicht mehr nur um ein lokales Nationalstrassenprojekt. Die Delegierten des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) haben eben erst ihre Bereitschaft erklärt, die gesamte Weiterentwicklung des Schweizer Nationalstrassennetzes mit einem Referendum zu bekämpfen. Nach der absehbaren Zustimmung des Ständerats zum Nationalstrassen-Ausbauprogramm Step 2024–2027 im kommenden Herbst dürfte das Referendum lanciert werden.

Sechs grössere Ausbauprojekte wollen der VCS und seine Verbündeten verhindern. Neben dem Basler Rheintunnel sind es der Fäsenstaubtunnel in Schaffhausen sowie der Ausbau von vier Abschnitten der Autobahn A1: Schönbühl–Wankdorf, Kirchberg–Schönbühl, Rosenbergtunnel St. Gallen und Nyon–Le Vengeron. Im Nationalrat sind SP, Grüne und Grünliberale mit dem Widerstand gegen die insgesamt 5,3 Milliarden Franken teuren Projekte an der geschlossenen Phalanx von FDP, Mitte und SVP gescheitert.

Mehrheit in der ganzen Schweiz nötig

Noch ist nicht klar, welche Parteien sich hinter das angekündigte Referendum des VCS stellen werden. Doch das Unterfangen, die lokalen Kämpfe gegen die einzelnen Projekte in eine nationale Mehrheit zu verwandeln, dürfte schwierig sein. Sehr, sehr schwierig. Weit wahrscheinlicher ist, dass die Aussicht auf Entlastung durch ein einzelnes Projekt die Stimmberechtigten zu einem Ja zum Gesamtpaket verleitet – und den VCS zur Extremistengruppierung degradiert.

Das weckt Erinnerungen an das Debakel der Kleeblattinitiativen und des VCS-Begehrens «Stopp dem Beton» in den Neunzigerjahren. Damals kassierten der VCS und seine Verbündeten zu den Initiativen ein deutliches Volks-Nein von rund 70 Prozent an der Urne. Der VCS hatte damals vergeblich gehofft, die Widerstände gegen die Autobahnen durchs Knonauer Amt, durch die Grenchner Witi, durch den Kanton Jura und durch das Freiburger Mittelland würden sich zu einer Mehrheit gegen den gesamten Autobahnbau zusammenzählen lassen. Heute sind alle diese Autobahnen in Betrieb – und kaum jemand wünscht sich den Verkehr zurück in die Dörfer.

«Bei uns wird es eher eine Rheintunnel-Abstimmung werden.» Florian Schreier, Geschäftsführer VCS beider Basel

«Wer Strassen sät, wird Verkehr ernten»: Davon sind die heutigen Projektgegner aber noch immer überzeugt. Florian Schreier, Geschäftsführer des VCS beider Basel, hat keine Angst vor der Herausforderung einer nationalen Referendumsabstimmung. Seine Sektion ist bereits daran, sich personell darauf vorzubereiten, wie einem kürzlich publizierten Stelleninserat zu entnehmen war. Klar ist für Schreier, dass der lokale Widerstand im Vordergrund steht. «Bei uns wird es eher eine Rheintunnel-Abstimmung werden», sagt Schreier der BaZ. «Das heisst aber nicht, dass wir nicht auch über die anderen Projekte reden werden.» Insgesamt gehe es um «ein überrissenes Ausbauprogramm».

In Basel können Schreier und der VCS bereits auf die Unterstützung von rund einem Dutzend Organisationen zählen, dazu auf die Grünen, Basels starke Alternative Basta und die Juso. Dass die SP noch nicht dabei ist, beunruhigt Schreier nicht. «Sie hat halt einen anderen Zugang und glaubt immer noch, dass sich einiges am Projekt verbessern lässt.» Auch Schreier hält dies noch immer für möglich, vielleicht auch gerade wegen der Diskussionen um das VCS-Referendum. Ein Nationalstrassenprojekt könne auch noch im letzten Moment gestoppt werden, wie es sich beim spät verhinderten Westast in Biel gezeigt habe.

Keine Möglichkeit, etwas an den Projekten zu verändern, gab es bei der Behandlung der Vorlage diesen Monat im Nationalrat, der Step zuerst beraten hat (der Ständerat folgt im Herbst). Vergeblich hatten sich die lokalen Bundesparlamentarierinnen um Änderungen bemüht. Florence Brenzikofer (Grüne), Katja Christ (GLP) und Sarah Wyss (SP) hatten flankierende Massnahmen zum Rheintunnel in den Step-Beschlüssen festschreiben wollen. Brenzikofer: «Wenn die Maximalkapazität verdoppelt wird und die neue Autobahn nur für 20 bis 30 Prozent des Verkehrs die attraktivere Route ist, wird die versprochene Entlastung nicht eintreten.»

Alle Änderungsanträge abgelehnt

Die Appelle waren vergeblich. Die grosse Kammer lehnte eine «Umgestaltung mit Entlastungswirkung» der heutigen Basler Osttangente ab. Auch eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h wurde abgelehnt. Und keine Chance hatte auch eine «mindestens gleichwertige Alternative» für die während des Baus gesperrte Basler Dreirosenanlage. Dem Verpflichtungskredit für den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen wurde schliesslich mit 105 zu 82 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt.

Die Beschlüsse des Nationalrats bedeuten noch nicht, dass flankierende Massnahmen definitiv vom Tisch sind. Der Bundesrat kann zu einem späteren Zeitpunkt immer noch entsprechende Beschlüsse fassen, doch eine Verpflichtung dazu hat sich erledigt. Der Ständerat dürfte dies in der kommenden Herbstsession kaum ändern. In der kleinen Kammer sind die Bürgerlichen nämlich zahlenmässig noch überlegener als im Nationalrat.

Gespannt sein dürfte man Ende Jahr, ob die Unterschriften für das Referendum des VCS zusammenkommen. Die Unterschriftensammlung dürfte im Oktober starten – parallel zu den Nationalratswahlen. Offen ist noch, ob sich die Grünliberalen und die SP hinter das Referendum stellen. Zumindest in Basel haben beide den Rheintunnel bisher befürwortet – und ganz gegen jede Weiterentwicklung der Nationalstrassen sind sie eigentlich nicht. Doch im Nationalrat haben die Fraktionen der SP und der GLP ebenso wie die Grünen nahezu geschlossen gegen den Kredit von 5,3 Milliarden Franken gestimmt. Vielleicht aber ist deren Basis nicht für den Kurs «Alles oder nichts» zu haben.

