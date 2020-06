Grossprojekt steht zur Debatte – Alles neu rund um den Bahnhof Basel-Stadt wälzt wuchtige Pläne: Die Kreuzung bei der Markthalle soll zu einem Platz aufgewertet, der Centralbahnplatz fussgängerfreundlicher gestaltet und die Margarethenbrücke vergrössert werden. So würden Gundeli und Bahnhof besser mit der Innenstadt verbunden. Martin Furrer

Der Zustand heute: Bahnhof SBB, rechts des Gleisfeldes liegt das Gundeldinger-Quartier mit dem Meret-Oppenheim-Hochhaus, links der Gleise die Markthalle und das neue Baloise-Hochhaus. Foto: Erich Meyer

In wenigen Jahren wird sich um den Bahnhof SBB herum eine Grossbaustelle öffnen. Dies geht aus dem «Entwicklungskonzept Stadtraum Bahnhof SBB» hervor, das der Regierungsrat kürzlich publiziert und in eine öffentliche Vernehmlassung geschickt hat. Die Gegend soll demnach ab 2030 städtebaulich massiv verändert und aufgewertet werden. Der Centralbahnplatz wird ein neues Gesicht erhalten. Das Bahnhofsgebäude soll fürs Publikum zugänglicher werden. Und der Verkehr bei der Markthalle soll dank der Umgestaltung in einen Platz in weniger chaotischen Bahnen fliessen als heute.