Vier der sieben Mitglieder der Basler Regierung sind neu – das macht sie unberechenbarer als die bisherige. Von links nach rechts: Staatsschreiberin Barbara Schüpbach-Guggenbühl, Kaspar Sutter, Tanja Soland, Lukas Engelberger, Beat Jans, Conradin Cramer, Stephanie Eymann und Esther Keller. Foto: zvg

Am Mittwoch startet Basel-Stadt in eine neue Legislaturperiode. Alle vier Jahre wieder, ist man geneigt zu sagen, alles schon gehabt. Routine! Und doch ist diesmal vieles anders. Mehr als vor einem Prozess, der sich in geregelten Abständen wiederholt, scheint Basels Politik vor einem kompletten Neuanfang zu stehen; als hätte jemand den Reset-Knopf gedrückt.

Von den sieben Regierungsrätinnen und Regierungsräten sind vier neu. Der Amtsälteste, Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP), ist seit sechseinhalb Jahren im Amt. Es folgen Bildungsdirektor Conradin Cramer (LDP) mit einer Amtsperiode und Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) mit einem Jahr. Bei den anderen Mitgliedern ist die politische Erfahrung ausser beim neuen Regierungspräsidenten Beat Jans (SP), langjähriger Nationalrat und zuvor Grossrat, eher bescheiden. Kaspar Sutter (SP) sass vier Jahre lang im Grossen Rat, Esther Keller (GLP) gerade einmal eineinhalb Jahre, und Stephanie Eymann (LDP) gehörte gar nicht erst einem kantonalen Parlament an; sie war Gemeinderätin in Eptingen.