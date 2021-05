Stofftiere in Bewegung – Alles andere als steif Kinder lieben die plüschigen Igel, Hasen und Affen, wie sie sich über eine versteckte Mechanik bewegen. Jetzt widmet das Spielzeug Welten Museum Basel den agilen Stofftieren eine Ausstellung. Dominik Heitz

Tiere in Bewegung: Im Spielzeug Welten Museum Basel sind 15 mechanische Schaustücke der Firma Steiff zu sehen. Video: Spielzeug Welten Museum Basel

Die Kinder sind ungeduldig. «Mami, wann bewegen sie sich wieder?» – «Sie müssen halt auch mal Pause machen.»

Sie können nicht genug bekommen, die Kleinen; ununterbrochen fingern sie am Startknopf und drücken ihre Nase an den Vitrinen platt, um all die Stofftiere zu verfolgen, wie sie über eine versteckte Mechanik in Bewegung sind. Da singt ein Huhn zur Klavierbegleitung einer Häsin, während daneben ein Affe von einem Dach aus den unten sitzenden Vater Bär mit einer Pfauenfeder kitzelt. Elefanten machen Turnübungen, die Igelmutter rührt in der Pfanne auf dem Herd, und der Igelvater schleppt in einem Kessel die Milch heran.