Niesen, Augenjucken, Luftnot – Allergiker spüren derzeit eine besonders hohe Pollenbelastung Viele Allergiker leiden zurzeit unter dem sehr starken Pollenflug der Gräser. Das dürfte noch bis Mitte Juni so bleiben. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Sebastian Schanzer

Viele Gräserpollen in der Luft: Wer allergisch dagegen ist, leidet noch bis Mitte Juni darunter. Symbolfoto: Cultura Creative

Welche Pollen sorgen derzeit für allergische Reaktionen?

Seit neuem erfasst Meteo Schweiz den Pollenflug in Echtzeitdaten und publiziert zusätzlich Prognosen für die kommenden Stunden – dem Niederschlagsradar ganz ähnlich. Auch die «Pollen-News»-App des Allergiezentrums Schweiz arbeitet mit diesen Daten. Sie zeigen: Verantwortlich für die derzeit grosse Zahl an allergischen Reaktionen sind die Gräser. Von allen Pollen, die in der Schweiz herumschwirren, lösen jene der Gräser die meisten allergischen Reaktionen bei Menschen aus.