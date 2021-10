Buchtipps zum Thema Einsamkeit – Allein daheim Fünf Erfolgsbücher über Freuden und Elend des Alleinseins helfen, die Pandemie und das eigene Leben besser zu bestehen. Denn die Single-Wohnungen sind im Trend. Christine Richard

Jeder dritte Schweizer lebt allein – in Deutschland sind die Zahlen noch höher. Foto: Anthony Tran

Du umarmst deinen Freund. Schön das. Aber du kannst nicht wissen, ob er das ebenso empfindet. Du schläfst mit einer Frau, wie abwesend sie wirkt. An was denkt sie? Du denkst, du kannst es dir denken. Doch was ausserhalb deines Denkens ist, das kannst du nicht denken. Die wirkliche Wirklichkeit ist ausserhalb von dir. Du bist im Grunde immer getrennt. Du stehst am Sterbebett deiner Mutter, du findest die richtigen Worte nicht. Jeder stirbt für sich allein. Jeder lebt für sich allein, letztlich.

In Basel-Stadt lebt fast ein Viertel der Wohnbevölkerung in einem Einzelhaushalt. In der Gesamtschweiz ist es sogar ein Drittel. In Deutschland leben bereits 42 Prozent in einem Single-Haushalt. Wer bislang schon allein war, den hat Corona noch stärker in die Vereinzelung getrieben. Davon berichtet Daniel Schreiber in seinem berührenden Essay «Allein» – ein 160 Seiten kurzes Buch zum langen Nachdenken.