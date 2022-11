Esaf Pratteln – Alle Zahlen, alle Fakten Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 gibt es nun auch zwischen Buchdeckeln. Mit allem Unvergesslichen inklusive. Daniel Aenishänslin

Der Liesberger Adrian Odermatt gewinnt gegen Bernhard Kämpf im 4. Gang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln. Er war ein der Entdeckungen in Pratteln. Foto: Foto: Raphael Moser

Darauf werden einige gewartet haben. Das Buch zum grossen Fest, zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Pratteln im Baselbiet, ist unter dem Titel «Esaf 2022: Mit Schwung und Herz» erschienen. Hunderttausende von Schweizerinnen und Schweizern genossen Sport, Wetter und Festmeile. Alleine die Arena fasste 50'900 Zuschauerinnen und Zuschauern. Auf 256 Seiten werden nochmals die Höhepunkte der Grossveranstaltung in Pratteln präsentiert; mit Geschichten, Zahlen, Fakten und bisher unveröffentlichten Fotos.

Noch einmal wird erinnert an die vielen Konzerte rund um das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest, an Fahnenempfang und Festumzug. Nicht fehlen darf der Besuch von Bundesrat Ignazio Cassis, all die Hornusser und Steinstösser oder der Gabentempel, der alleine schon Schwingbegeisterte aus der ganzen Schweiz nach Pratteln lotste. Natürlich rundet ein Porträt von Schwingerkönig Joel Wicki das Ganze ab.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

