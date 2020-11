Corona in der Region Basel – Alle Weihnachtsmärkte sind abgesagt Nun hat auch der Basler Regierungsrat entschieden: Der Weihnachtsmarkt kann nicht stattfinden. In der Region gibt es somit keinen einzigen Anlass dieser Art. Eine Katastrophe für die Markthändler. Andrea Schuhmacher

Dieser Anblick wird bis Ende 2021 auf sich warten lassen: Der Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz in Basel. Foto: Basel Tourismus

Es ist Herbst, und wir sind wieder so weit wie im Frühling: Weit und breit sind in Basel und Umgebung die saisonalen Märkte wegen Corona abgesagt worden. Zuletzt entschied dies am Dienstag auch der Basler Regierungsrat. Dem vorausgegangen waren Absagen aus Arlesheim, Laufen, Reinach, Sissach, Liestal… – die Pandemiesituation lasse den Behörden keine Wahl, so stets die Begründung. Mit dem Schlendern durch die bunt geschmückten Stände, Glühwein in der Hand und Familie in Begleitung, wird es in diesem Jahr also nichts.

«In der Region gibt es keine Weihnachtsmärkte in diesem Jahr», bestätigt Gian Jonasch, Co-Präsident des Marktverbands Nordwestschweiz. Einerseits könne er das verstehen: «Auf den Märkten wären einfach zu viele Leute unterwegs gewesen.» Andererseits werde doch an Pressekonferenzen immer wieder betont, man müsse jetzt mit dem Virus leben lernen. «Aber wie soll das gehen, wenn jedes Mal, wenn wir Schutzkonzepte erarbeiten und das Virus kommt, sofort alles wieder abgesagt wird?», so Jonasch.