Auto prallt in Menschengruppe – Alle Verletzten waren Mitarbeiter des Arxhofs Nach dem Unfall in Füllinsdorf vom Freitag werden weitere Details bekannt. Sechs Angestellte des Baselbieter Massnahmenzentrums für junge Erwachsene wurden verwundet. Isabelle Thommen

Die Unfallopfer sind Mitarbeitende des Gefängnisses Arxhof. Der Betrieb des Massnahmenzentrums ist trotz den Ausfällen sichergestellt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Am Freitag hatte eine Autofahrerin im Gebiet Schönthal in Füllinsdorf eine Personengruppe erfasst. Sechs Menschen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Alle sechs Verletzten sind Mitarbeitende des Massnahmenzentrums Arxhof für junge Erwachsene in Niederdorf, das bestätigt am Dienstag Andreas Schiermeyer, Mediensprecher bei der Baselbieter Sicherheitsdirektion, gegenüber der BaZ. «Sie waren im Rahmen eines Mitarbeiterausflugs unterwegs. Es waren keine Eingewiesenen dabei», sagt Schiermeyer.

Die Sicherheitsdirektion habe am Freitag bewusst nicht kommuniziert, dass Kantonsangestellte vom Arxhof betroffen gewesen seien, weil noch nicht alle Angehörigen über den Unfall informiert gewesen seien.

Der Unfall am Freitag Grosseinsatz in Füllinsdorf Auto fährt in Gruppe junger Menschen – zwei Personen schwer verletzt

Auch diejenigen Mitarbeitenden, die Augenzeugen des Unfalls waren, erhalten Unterstützung. «Es war ein Careteam vor Ort, das noch immer zur Verfügung steht. Die Betroffenen bekommen zu jeder Zeit Unterstützung.» Der Betrieb im Arxhof kann demnach auch nach dem Unfall gewährleistet werden. «Wir sind dankbar, dass wir durch interne und externe Unterstützung den Personalausfall kompensieren können.»

Baselbieter Polizei und Staatsanwaltschaft machen momentan keine weiteren Angaben zum Unfall. «Es ist ein laufendes Verfahren. Der Unfallhergang wird derzeit von Polizei und Staatsanwaltschaft abgeklärt», sagt Polizei-Mediensprecher Marcel Wyss auf Anfrage. «Die Fahrzeuglenkerin befindet sich nicht in U-Haft.»

Weitere Informationen zu den Fahrzeuginsassen geben die Behörden nicht bekannt. «Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen und machen aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen keine weiteren Angaben», sagt Wyss. Zum Gesundheitszustand der sechs Verletzten kann die Polizei keine weiteren Aussagen machen.

Sieben Rettungswagen und zwei Rettungshelikopter standen am Freitag im Einsatz. Foto: 20 Minuten/Leser-Reporter

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.