Ratsdebatte über geplatzten BVB-Deal – Alle sind froh, dass die 23 Flexity-Trams vom Tisch sind Der Grosse Rat hat entschieden: Basel-Stadt verzichtet endgültig auf die Fahrzeuge, für welche der Hersteller im September plötzlich 34 Millionen Franken mehr als vereinbart verlangt hat. Katrin Hauser

2012 handelte man sich die Option aus, zu einem späteren Zeitpunkt zum selben Kaufpreis weitere Flexity-Trams nachzubestellen. Foto: Lucia Hunziker

Selten ist man sich im Parlament bei einem verkehrspolitischen Thema so einig wie im Fall der 23 Flexity-Trams, die der Kanton Basel-Stadt nun doch nicht will. Der Grund dafür ist, dass die Trams im September unvermittelt teurer geworden sind. Statt wie ursprünglich vereinbart 91,3 Millionen Franken wollte die Herstellerfirma Alstom plötzlich 125,4 Millionen Franken dafür verlangen – wegen «veränderter Sicherheitsnormen».

Bei den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) fasste man dies als Affront auf. Auch in der Debatte im Grossen Rat am Mittwoch ist die Preissteigerung ein Thema. Tatsächlich sei der wesentliche Grund, weshalb man die 23 weiteren Trams überhaupt bestellen wollte, der «sehr tiefe Preis» gewesen, sagt die zuständige Regierungsrätin Esther Keller am Mittwoch. Man hatte nämlich ausgehandelt, die Trams zum selben Preis wie im Jahr 2012 nachbestellen zu können. Für die BVB wäre das ein guter Deal gewesen, für Alstom offenbar weniger.

Regierung schreibt Trams neu aus

Der Tramhersteller hätte wohl versucht, die Preisfrage im Nachhinein juristisch auszufechten, sagt Keller. «Das würde sich über Jahre hinziehen. Das können und wollen wir nicht machen.» Deshalb habe sie sich mit der UVEK geeinigt, dass dieses Geschäft an die Regierung zurückgewiesen werden soll und man die Trams nicht bestellt. Diesem Vorgehen hat am Mittwoch auch der Grosse Rat mit nur einer Gegenstimme zugestimmt.

Für die Fahrgäste bedeutet dies, dass das alte Modell «Cornichon» noch etwas länger auf den Gleisen herumkurven wird. Den Nachteil tragen Gehbehinderte und Eltern mit Kinderwagen, da man zum Einstieg in ein Cornichon-Tram eine kleine Treppe überwinden muss.

Die alten Trams, die auch «Cornichons» genannt werden, fahren nun noch etwas länger in Basel herum. Foto: Nicole Pont

Bei der Neuausschreibung will man daher darauf achten, dass Basel-Stadt Trams erhält, die sowohl velo- als auch behindertenfreundlich sind. So sollen sie etwa über eine Schiebetrittvorrichtung verfügen. Das wäre bei den Flexity-Trams von Alstom nicht der Fall gewesen. Sie sind auf ein hohes Trottoir und einen engen Abstand zwischen rechter Schiene und Rand angewiesen, was für Velofahrer und Velofahrerinnen mühsam ist.

Die Fraktionssprecher und Fraktionssprecherinnen von SP, Grünen und Grünliberalen äussern sich positiv über eine Neuausschreibung. Sie sei eine Chance, ebendiesen Zielkonflikt zu lösen. Kritik am geplatzten Deal gab es in der Ratsdebatte nicht.

