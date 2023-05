Primarschule Oberwil führungslos – Alle Schulleiter kündigen gleichzeitig In Oberwil müssen Kindergarten und Primarschule mit einer neuen Leitung in das neue Schuljahr starten. Die gesamte Direktion geht per Sommer 2023. Isabelle Thommen Simon Erlanger

Primarschule Thomasgarten in Oberwil BL. Foto: Roland Zumbuehl

Vier Schulleiter zählen der Kindergarten und die Primarschule Oberwil – noch. Doch nach den Sommerferien werden Schulleiterin Brigitte Aeschlimann und die Schulleiter Oliver Amman, Marcel Meier und Andreas Schär nicht mehr an ihre Posten zurückkehren. Sie haben alle gekündigt. Was ist passiert?

Es sei zum Streit gekommen zwischen Schulleitung und Schulrat, heisst es in Oberwil. Der Schulrat wolle steilere Hierarchien in der Schule – die Schulleitung sei dagegen. Aus Protest hätten alle Mitglieder gekündigt. Das Zerwürfnis wurde an die BaZ herangetragen. Auf Nachfrage wollen sich die einzelnen Parteien am Dienstag nicht äussern. Am Mittwoch signalisierten dann Schulrat und Schulleitung trotz mutmasslichem Zwist Einigkeit: Sie antworten in einer gemeinsamen Stellungnahme auf die Fragen dieser Zeitung.

«Im Zuge einer Kündigung eines Mitglieds der Schulleitung hat der Schulrat beschlossen, zeitgleich mit der vom Kanton Basel-Landschaft geplanten Änderungen der Führungsstrukturen für kommunale Schulen, auf das übernächste Schuljahr 2024/25 das Gesamtschulleitungsmodell einzuführen», bestätigen die beiden Parteien die angestrebte Änderung. Die neue Funktion stehe den übrigen Schulleitenden vor und trage die Gesamtverantwortung für die Schule.

Auch in grösseren Gemeinden in der Umgebung wie Reinach, Binningen und Allschwil würde dieses Modell bereits angewendet. «Das Modell ist die Antwort auf die Komplexität der Aufgaben und die Grösse der Schule auf der Primarstufe. Der Schulrat ist der Ansicht, dass durch diese neue Struktur die anstehenden Herausforderungen für Schulen unserer Grösse effizienter und zielführender angegangen werden können», so in der Mitteilung weiter.

Man bleibt diplomatisch. Auf den angeblichen Streit gehen die Verantwortlichen in ihrem Statement nicht direkt ein. Doch die Verantwortlichen räumen ein, dass das neue Modell für Differenzen sorgte: «Durch das enge Zeitfenster zwischen eingegangener Kündigung des einen Schulleitungsmitglieds und der Entscheidung des Schulrats, ein neues Schulleitungsmodell auf das Schuljahr 2024/25 einzuführen, gelang es nicht, die verbleibenden Schulleitungsmitglieder für den anstehenden Change-Prozess zu gewinnen», so die Beschreibung der Vorgänge in der Stellungnahme. «Sie haben per Ende dieses Schuljahres die Kündigung eingereicht.»

Der Schulrat bedauere dies ausserordentlich und «wird alles daransetzen, die vakanten Schulleitungsstellen schnellstmöglich zu besetzen», wie es abschliessend heisst.

