Joël von Mutzenbecher bei «BaZ uff dr Gass» – «Alle sagen, sie haben die beste Fasnacht – ausser die Berner» Am Spalenberg 45 schaut am Dienstag der Basler Comedian Joël von Mutzenbecher vorbei. Er spricht über die Fasnacht, sein Outfit und über Leute-aus-dem-Weg-Räumen. Linus Schauffert

Joël von Mutzenbecher geniesst seinen Besuch auf der BaZ-Pop-up-Redaktion am Spalenberg 45. Foto: Dominik Plüss

Es ist 16 Uhr, als Comedian Joël von Mutzenbecher mit einem Glas Weisswein in der Hand auf dem roten Sofa am Spalenberg 45 Platz nimmt. Der Basler ist in zivil. Erst nach dem Interview stösst er zu seinem Schyssdräggziigli. Die BaZ-Redaktorinnen Nina Jecker und Dina Sambar sprechen mit ihm.

Joël von Mutzenbecher, du bist mit einer Larve hier aufgetaucht. Wie machst du selbst Fasnacht? Ich bin Teil eines klassischen Schyssdräggziiglis. Das gibt es mittlerweile schon seit über 50 Jahren. Und ich bin einer von denen, die nichts können und die Leute aus dem Weg räumen.

Wie gehst du das an? Ich bin von der sachten Sorte. Mit Anzeigen kann man schon klarmachen, wo es hingehen soll – oder wo eben nicht. Und hin und wieder muss man halt leicht auf die Schulter klopfen. An dieser Stelle muss ich mich kurz für mein Outfit entschuldigen. Ich werde ja sonst oft Fashion-Ikone genannt. Aber heute trage ich nur Jeans und einen Pullover. (lacht)

Keine Angst, du bekommst später von uns noch ein BaZ-T-Shirt. (lachend) Endlich! So eines wollte ich schon immer haben.

Klar. Was gefällt dir besonders an der Basler Fasnacht? Es gibt ganz viele verschiedene Aspekte. (Drei kleine Ueli laufen vor dem roten Sofa durch.) Schau her! Zum Beispiel das finde ich grossartig. (Zu den Kleinen: Kommt nur, geht durch.)

Joël von Mutzenbecher, Nina Jecker und Dina Sambar (von links) auf dem roten BaZ-Sofa. Foto: Dominik Plüss

Sie bringen ihre Fasnachtszeichnungen vorbei und erhalten dafür einen Zvieri. Ja, hätte ich das gewusst …

Keine Sorge, unsere Gäste bekommen auch so ein Schoggistängeli, wenn sie es gut machen. Dann ists ja gut. (lacht) Um auf die Frage zurückzukommen: Mir gefällt die Planlosigkeit, die Freiheit. So richtig verstanden habe ich das erst, als ich mit dem Schyssdräggziigli angefangen habe, aktiv an der Fasnacht teilzunehmen.

In Luzern würde man aber sagen, die Basler Fasnacht ist sehr reguliert … (Aus dem ersten Stock kommen die vier Waggis von den «Verwirrte», die zuvor ihre Räppli und Dääfi aus den Fenstern des Hauses geworfen haben. Und auch sie laufen direkt vor dem Sofa durch…) Ich weiss ja nicht, wie es in Luzern ist: Aber, dass hier direkt in diesem Moment vier Waggis durchlaufen, das ist doch genial. Mit Freiheit meinte ich aber gar nicht so die Regulierung. Ich meinte eher, dass ihr beispielsweise der einzige Termin seid, den ich habe. Ich organisiere während der drei Tage ansonsten nahezu nichts.

Ist die Basler Fasnacht denn die beste? Ich denke schon. Natürlich ist das nicht sehr objektiv von mir, und es schwingt viel Heimatgefühl mit. Und wahrscheinlich behaupten das alle von ihrer Fasnacht. Ausser vielleicht die Berner – sogar Leute in Bern geben zu, dass man ihre Fasnacht nicht brauchen kann. (Lacht)

Hast du Kindheitserinnerungen an die Fasnacht? Nicht viele, aber die, die ich habe, sind sehr schön. Meine Beziehung zur Fasnacht hat sich immer wieder gewandelt. In der Teenagerzeit hatte ich die Schnauze voll von ihr. Aber dann hat man eh die Schnauze voll von allem. Als junger Erwachsener fand ich dann wieder meinen Gefallen an der Fasnacht.

Hörst du dir als Comedian gern Schnitzelbängge an? Ich bin ein grosser Fan und konsumiere viele Schnitzelbängge. Aber da ich selbst auch viel unterwegs bin, kann ich nicht acht Stunden in einer Beiz sitzen und einen nach dem anderen durchklatschen.

Gibt es Verse, die du auswendig kannst? Wir haben mal ganz schlechte selbst geschrieben.

Die wollen wir jetzt aber hören. Ich werde mich hüten, das in einem Livestream, der für immer und ewig in den Untiefen des Internets bleibt, zum Besten zu geben. Ansonsten haben wir mal die Flop 10 der schlechtesten Schnitzelbängge gesammelt. Aber ich möchte hier niemanden anprangern oder so.

«S Spitzig Ryssblei ist mein absoluter Favorit.» Joël von Mutzenbecher

Welche sind denn die tollsten? Zum Beispiel s Spitzig Ryssblei. Das ist mein absoluter Favorit. Oder dr Spitzbueb – sensationell. Und auch von den Gryysel bin ich ein grosser Fan. Denn das ist für mich fast nicht mehr Schnitzelbangg, sondern ein regelrechter Comedy-Event.

Wie sieht dein restlicher Abend noch aus? Wir haben mit unserem Schyssdräggziigli das Glück, dass wir jeden Abend im Vereinslokal ein tolles Essen geniessen dürfen – am Dienstag ist Lasagne an der Reihe. Es kommen ein paar Schnitzelbängge vorbei, und wir sind stundenlang einfach in dieser Wohnung, nur unweit von hier. Danach gehen wir noch «gässlen».

