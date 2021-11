2-G in Lörrach – «Man sollte alle Impfunwilligen einsperren!» Ein Lockdown für Ungeimpfte: Viele Bewohner halten die verschärften Corona-Massnahmen für nötig – aber für zu spät. Eine Umfrage. Boris Burkhardt

Im Landkreis Lörrach gelten seit Montag wieder verschärfte Massnahmen, und auch der Weihnachtsmarkt ist schon abgesagt worden. Die Marktstände am Stadteingang bleiben geschlossen. Foto: Pino Covino

Montagmittag, kurz vor 12 Uhr. Auf dem Lörracher Alten Marktplatz sind im kalten Wind auf den ersten Blick nicht viel weniger Menschen unterwegs als üblich. Dennoch sieht der Platz trostlos aus; die acht Holzbuden, die noch um den grossen Christbaum herumstehen, sind alle geschlossen. «Abgesagt», steht schon in Schwarz auf Gelb auf der überdimensionalen Anzeigetafel am Stadteingang, die eigentlich zum Lörracher Weihnachtsmarkt vom 2. Dezember bis zum 12. Dezember einlädt.

Jessica (35) und Michael (33) haben von den verschärften Massnahmen gehört, die seit dem gestrigen Montag im Landkreis Lörrach gelten: Ungeimpfte dürfen nun nicht mehr in Läden einkaufen, die nicht zum täglichen Bedarf gehören, nicht mehr in Restaurants essen gehen, nicht mehr ins Kino und sich zwischen 21 und 5 Uhr ohne triftigen Grund überhaupt nicht mehr draussen aufhalten. Jessica ist Baslerin, wohnt mit Michael in Thüringen und besucht gerade ihre Familie in der Heimat. Sie ist froh, dass das Reisen für Geimpfte noch uneingeschränkt möglich ist: «Wir fühlen uns eigentlich kaum eingeschränkt. Solange nur nicht wieder die Grenzen zugehen.» Auch im deutschen ÖV gilt inzwischen 3-G.