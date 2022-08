Streit um AKW und Atomvertrag – Alle Kompromisse waren Moskau nicht genug Wegen der Debatte um das Atomkraftwerk Saporischschja hat Russland das Abschlussdokument zur Verlängerung des Atomwaffensperrvertrags blockiert. Die Lage im AKW bleibt kritisch. Paul-Anton Krüger

Die internationale Gemeinschaft sorgt sich um die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja : Ukrainische Retter bei Notfallübungen in der Stadt Saporischschja. Foto: Dimitar Dilkoff (AFP)

Russland hat bei der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag den notwendigen Konsens für ein gemeinsames Abschlussdokument blockiert. Nach vierwöchigen Beratungen am Sitz der Vereinten Nationen in New York lehnte Moskau auch einen bereits mehrmals abgeschwächten Entwurf für eine gemeinsame Erklärung ab, weil dieser eine Passage zum ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja enthielt. Das AKW war von russischen Invasionstruppen mit militärischer Gewalt erobert worden und wird seitdem besetzt gehalten.