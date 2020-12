15. Sofia Goggia (ITA)

Sie meldet definitiv Ansprüche auf den Sieg an. Sofia Goggia. Doch bereits ganz oben hängt sie an und hat Probleme. Das hat einiges an Zeit gekostet. Gut für Suter. In der zweiten Passage klappt es dann besser, doch auch dort fährt sie am Limit.

+0.85 (6.)