Interview mit SVP-Fraktionschef Aeschi - «Alle, die aus dem Ausland einreisen, sollen einen Test machen»

Der Fraktionschef der SVP will lieber die Wiedereinführung der Quarantänepflicht nach Auslandaufenthalten und mehr Notfallbetten statt Einschränkungen für Ungeimpfte.

Thomas Aeschi an einer Rede vor SVP-Delegierten.

Die SVP als Partei wehrt sich vehement gegen Einschränkungen für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Ausserdem unterstützt sie das Referendum gegen das Covid-Zertifikat. Die Zürcher SVP-Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli ist aber dafür. Sie sagte diese Woche den Tamedia-Zeitungen sogar, wer sich nicht impfen lasse, der solle eine Patientenverfügung unterschreiben, in der stehe, man wolle nicht ins Spital, wenn er oder sie an Covid erkranke. Was sagen Sie dazu?

Das hat sie gesagt, ja, und das hat Aufsehen erregt. Aber ich habe im Interview noch eine andere Aussage gelesen, nämlich dass 70 bis 80 Prozent der Menschen, die in den Schweizer Intensivstationen liegen, Leute mit Migrationshintergrund sind. Konkret: sehr viele Ferienrückkehrer aus dem Kosovo und aus Nordmazedonien…