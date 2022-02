Keine Grundrechte für Primaten – Alle brechen in Jubel aus, nur der Direktor des Zolli bleibt still Die Basler Stimmbevölkerung hat die Intiative «Grundrechte für Primaten» mit 75 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Zolli-Direktor Olivier Pagan ist erleichtert, triumphieren mag er aber nicht. Katrin Hauser

Der Einzige, der nicht jubelt, obwohl er gewonnen hat: Zoodirektor Olivier Pagan. Bild: Pino Covino

Alle um ihn herum brechen in Jubel aus, nur der Basler Zoodirektor Olivier Pagan bleibt still. Konzentriert studiert er die Ergebnisse, die auf der Leinwand im Basler Grossratssal gezeigt werden: Eine überdeutliche Mehrheit von 75,2 Prozent hat beschlossen, dass Primaten im Kanton Basel-Stadt keine Grundrechte erhalten.

Das Verhalten des Zolli hat sich in der Zeit, in der in Basel-Stadt über Grundrechte für Primaten diskutiert worden ist, stark verändert. Hatten die Verantwortlichen der Institution zunächst kaum Stellung bezogen – und wenn, dann nur dazu, dass sie nicht betroffen wären –, wurde der Zolli in den letzten vier Monaten plötzlich zum Hauptakteur der Gegenkampagne und warnte mit eindringlichen Worten wie etwa «Die Vorlage nimmt den Tieren das Recht auf den Tod».