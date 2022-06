Ganz frei nach 41 Jahren – Alle Auflagen für Reagan-Attentäter gefallen Der 67-jährige John Hinckley Jr. ist aus der gerichtlichen und medizinischen Überwachung entlassen worden. Zuvor hatte ein Gericht diesen Schritt in Aussicht gestellt.

Der Anschlag am 30 März 1981: Sofort stürzen sich die Sicherheitsbeamten auf den getroffenen Präsidenten. Foto: Mike Evens (News Pictures/AFP/30. März 1981)

Mehr als 40 Jahre nach den Schüssen auf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan fielen sämtliche gerichtliche Auflagen für den Attentäter weg. Der 67 Jahre alte John Hinckley wurde am Mittwoch aus der gerichtlichen und medizinischen Überwachung entlassen. «Nach 41 Jahren, 2 Monaten und 15 Tagen, endlich Freiheit», schrieb Hinckley auf Twitter. Ein Gericht in Washington hatte den Schritt Anfang Juni in Aussicht gestellt.

Hinckley hatte am 30. März 1981 in Washington auf Reagan geschossen, als dieser nach einer Rede ein Hotel verliess. Reagan überlebte schwer verletzt. Neben Reagan wurden zwei Sicherheitsbeamte sowie sein Sprecher verletzt. Hinckley – damals 25 Jahre alt – gab an, er habe Schauspielerin Jodie Foster beeindrucken wollen, von der er besessen gewesen sei. 1982 sprach ihn ein Geschworenengericht von allen Anklagepunkten frei, da er zur Tatzeit geistig nicht zurechnungsfähig gewesen sei.

Vorsichtige US-Justiz

2016 wurde Hinckley aus einer psychiatrischen Klinik entlassen und zog zunächst zu seiner Mutter. Diese ist mittlerweile gestorben. Ein Gericht hatte damals entschieden, dass er keine Gefahr mehr für sich oder andere darstellt. Hinckley musste sich aber an diverse Auflagen halten.

Im vergangenen Herbst hatte das Justizministerium schliesslich zugestimmt, seine gerichtliche und medizinische Überwachung zu beenden. Der zuständige Richter erklärte daraufhin, Hinckley von verbleibenden Auflagen befreien zu wollen, falls dieser bis Sommer 2022 die bestehenden Regeln befolge und sich an seinem mentalen Gesundheitszustand nichts ändere.

