Nationale Impfwoche – Alt-Bundesräte rufen zum Impfen auf – alle ausser drei Frühere Regierungsmitglieder aus allen Parteien wollen der Kampagne des Bundes Schub verleihen. Sogar ein SVP-Magistrat macht mit. Markus Häfliger

So sah der Bundesrat 1999 aus, heute machen alle beim Impfaufruf mit (v.l.n.r.): Moritz Leuenberger, Adolf Ogi, Ruth Metzler, Ruth Dreifuss, Pascal Couchepin, Kaspar Villiger (vorn), Joseph Deiss. Ganz rechts Bundeskanzler François Couchepin. Foto: Keystone

Es ist ein seltenes und eindrückliches Aufgebot. 13 Alt-Bundesrätinnen und -Bundesräte, zum Teil seit Jahrzehnten in Rente, zum Teil über 80 Jahre alt, treten noch einmal auf. Gemeinsam appellieren sie an ihr Volk: «Lasst euch impfen!»

Heute wurde der Aufruf der Alt-Bundesratsmitglieder auf der Website der nationalen Impfwoche aufgeschaltet, am kommenden Wochenende sollen auch Inserate in den Sonntagszeitungen erscheinen. Die Aktion wurde in kürzester Zeit organisiert. Die Bundeskanzlei hat in den letzten Tagen alle 16 noch lebenden Alt-Bundesratsmitglieder angeschrieben, und 13 von ihnen haben zugesagt.