Alpinismus: Von Mount Everest bis Manaslu – Alle 8000er in 6 Monaten – der kontroverse Plan der Flachländerin Die Norwegerin Kristin Harila war schon: Managerin, Gefängnisbeamte, Langläuferin. Nun will sie die höchsten Berge in Rekordzeit bezwingen. Das befeuert eine aktuelle Diskussion. Christian Brüngger

Kristin Harila, Leidenschaft: Gipfelstürmerin. Foto: 8K Expeditions

Reinhold Messner ist der erste Mensch, der alle 14 Berge jenseits der 8000 Meter bestieg. Er brauchte dafür 16 Jahre (1970 bis 1986). Kristin Harila will diese Monumente der Bergwelt nun in 6 Monaten besteigen. Messner war ab Kindsbeinen in den Bergen. Harila wuchs auf 11 Meter über Meer ganz hoch im Nordwesten von Norwegen auf einem Bauernhof auf. Die höchste Anhebung in dieser Region misst 364 Meter.