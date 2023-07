Bericht – Alkohol ist das grösste Basler Suchtproblem Das Trinken ist eines der Hauptthemen der Suchtberatung in Basel-Stadt. Es wird aber auch wegen Glücksspiel- und Sexsucht mehr Hilfe gesucht.

Der problematische Alkoholkonsum dominiert die Arbeit der Basler Suchtberatungsstellen. KEYSTONE/GAETAN BALLY

Basel

SDA

Alkohol, Cannabis und Kokain haben 2022 die Arbeit der Suchtberatung im Kanton Basel-Stadt dominiert. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Monitoringbericht zur baselstädtischen Suchtpolitik hervor.

In den ambulanten Suchtberatungsstellen waren 2401 Beratungsfälle zu verzeichnen – 80 weniger als im Jahr zuvor. Die meisten Fälle betrafen, wie bereits in den Vorjahren, einen problematischen Umgang mit Alkohol, gefolgt von Cannabis- und Kokainsucht.

Insgesamt wurden 12'719 telefonische und direkte Beratungsgespräche geführt – 231 mehr als im Jahr zuvor. 819 Personen befanden sich in den Universitären Psychiatrischen Kliniken von Basel-Stadt (UPK) wegen Suchtproblemen in stationärer Behandlung. 1142 Personen befanden sich in einer Opioid-Agonisten-Therapie oder einer heroingestützten Behandlung.

Höchstwert bei Glücksspiel-Fällen

Bei den Verhaltenssüchten sorgten vor allem die Bereiche Glücksspiel und problematische Internetnutzung für Beratungs- und Therapiefälle. Die UPK verzeichneten in diesem Bereich 250 Behandlungsfälle, was der höchsten Anzahl seit der Erfassung dieses Bereichs im Monitoringbericht im Jahr 2016 entspricht. Mit rund 52 Fällen hat auch der Bereich Sexsucht einen neuen Höchstwert erreicht.

SDA/kom

