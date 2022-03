Mordfall Ilias – Alice F. rechtfertigt ihre Tat erneut Die geständige Seniorin, die Ilias (†7) 2019 erstochen hat, sprach am Dienstagvormittag vor dem Appellationsgericht von ihren Problemen, nicht aber von ihrer Tat. Ihr Verteidiger fordert einen Freispruch, der Anwalt der Opferfamilie eine finanzielle Entschädigung. Martin Furrer Mirjam Kohler UPDATE FOLGT

Am Dienstag findet am Basler Appellationsgericht der zweite Gerichtsprozess rund um die Ermordung von Ilias (†7) statt. Der Primarschüler war am 21. März 2019 auf dem Heimweg vom Gotthelf-Schulhaus mit zwei Messerstichen in den Hals getötet worden. Eine Seniorin hatte das Kind von hinten angegriffen. Es handelte sich gemäss ihren Aussagen um ein Zufallsopfer. Die Tat hat sie nie bestritten.

Christoph Balmer, Verteidiger der Täterin Alice F., fordert einen Freispruch für seine Mandantin. In erster Instanz wurde sie im August 2020 wegen Mordes verurteilt. Infolge einer psychischen Störung wurde sie aber verwahrt, weil sie schuldunfähig sei. Eine Verwahrung bedeutet eine dauerhafte Inhaftierung. Dabei geht es aber nicht um die Bestrafung der Täterin. Vielmehr soll die Öffentlichkeit vor ihr geschützt werden, weil die Möglichkeit besteht, dass sie weitere Straftaten begeht.

Artan Sadiku, Rechtsvertreter von Ilias Eltern Valon und Samire Mahmuti, verlangt Schadenersatz und finanzielle Genugtuung für die Opferfamilie.

Abo Mordfall neu aufgerollt «Ich würde mein Leben hergeben, um Ilias noch einmal zu sehen» Die Plädoyers der Anwälte dauerten rund zwei Stunden. Christoph Balmer argumentierte, Alice F. sei keinesfalls psychisch schwer gestört, ihre Tat habe sie nicht in einem Wahn begangen. Alice F. selber erklärte ebenfalls, sie brauche keine psychiatrische Behandlung und nehme derzeit auch keine entsprechenden Medikamente ein. Balmer kritisierte das Gutachten des Psychiaters, der F. einen «Querulantenwahn» diagnostiziert hatte. Das Gutachten sei «unsorgfältig» und «nicht nachvollziehbar». Artan Sadiku seinerseits betonte in seinen Ausführungen, Alice F. sei nicht mittellos, sie habe vielmehr ein Vermögen von über 20’000 Franken. Auf dieses Guthaben sowie ihre Einkünfte aus AHV und Ergänzungsleistungen könne zurückgegriffen werden, um die Genugtuungszahlung zu leisten. Staatsanwaltschaft will die Verwahrung Sasha Stauffer, erster Basler Staatsanwalt, forderte, das Appellationsgericht solle das erstinstanzliche Urteil des Basler Strafgerichts vom 11. August 2020 bestätigen. Alice F. habe Ilias «auf skrupellose Weise getötet». Bei ihr bestehe Rückfallgefahr. Alice F. selber kam ebenfalls fast zehn Minuten lang zu Wort. Ihre Tat rechtfertigte sie wie schon beim ersten Prozess vor eineinhalb Jahren mit «Repressalien» von diversen Behörden, denen sie seit 1981 ausgesetzt gewesen sei. Als die Vorsitzende Richterin Eva Christ sie fragte, warum sie keine Hilfe gesucht habe, sondern den Mord als quasi unumgänglich bezeichnet habe, antwortete Alice F. mit immer lauter werdender Stimme: «Ich habe mich 40 Jahre lang immer wieder gemeldet, aber niemand hat mir geholfen.»

Die im Gerichtssaal anwesenden Eltern von Ilias schienen konsterniert, Mutter Samire Mahmuti konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Das Urteil wird am Dienstag um 15 Uhr bekannt gegeben.

