1. Interview aus dem Straflager – Alexej Nawalny muss im Straflager Staatsfernsehen schauen Der russische Oppositionelle hat der amerikanischen Tageszeitung «New York Times» ein Interview gegeben. Darin beschwert er sich über die Haftbedingungen.

Ein früheres Bild vom April dieses Jahres: Ein abgemagerter Alexej Nawalny wird in einem Gericht in der Nähe von Moskau einvernommen. Foto: AP/Keystone (29. April 2021)

Der in Russland inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat erstmals aus dem Straflager heraus ein Interview gegeben – und sich über seine Haftbedingungen beschwert. Er werde etwa gezwungen, jeden Tag stundenlang Staatsfernsehen und Propagandafilme zu sehen, erklärte der 45-Jährige in dem Interview mit der US-Tageszeitung «New York Times», die daraus am Mittwoch Ausschnitte veröffentlichte. Lesen oder schreiben sei in dieser Zeit verboten. «Du musst auf einem Stuhl sitzen und auf den Fernseher schauen.»

Insgesamt sollen 54 handgeschriebene Seiten mit Nawalnys Antworten bei den Journalisten angekommen sein. Seine Pressesprecherin Kira Jarmysch bestätigte auf Twitter, dass es sich um das erste Interview seit seiner Inhaftierung in dem Lager in Pokrow rund 100 Kilometer östlich von Moskau handelte.

«Putin-System ein historischer Unfall»

Nawalny gilt als der schärfste Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er war im Februar zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstossen haben soll, während er sich in Deutschland von einem Mordanschlag erholte. Das Urteil wurde international vielfach als politisch motiviert kritisiert.

Nach Gipfeltreffen in Genf US-Regierung bereitet weitere Sanktionen gegen Russland vor In dem Interview der «New York Times» forderte der Oppositionspolitiker erneut harte Sanktionen gegen russische Oligarchen, die Putin unterstützen. Die Strafmassnahmen von EU und den USA dürften nicht die einfache russische Bevölkerung treffen. «Das Putin-Regime ist ein historischer Unfall und keine Gesetzmässigkeit», schrieb Nawalny laut der Zeitung in einer Antwort an die Journalisten. «Früher oder später wird dieser Fehler korrigiert werden und Russland einen demokratischen, europäischen Weg einschlagen.» Nawalny-Organisationen verboten Wie sehr Nawalny in seiner Heimat von den Behörden gefürchtet wird, zeigt die Tatsache, dass das Netzwerk des Kreml-Kritikers im Juni von der russischen Justiz als «extremistisch» eingestuft wurde . Auch wurden mehrere seiner Organisationen endgültig verboten, unter anderem die Anti-Korruptions-Stiftung FBK und die Regionalstäbe des Oppositionellen. Nawalnys Unterstützer hatten das Verfahren als politisch motiviert kritisiert. Im Zusammenhang mit einem neu erlassenen Gesetz dürfen sie nun unter anderem bei der Parlamentswahl im Herbst nicht mehr antreten.

In diesem Gefangenenlager in Pokrow rund 100 Kilometer östlich von Moskau wird Alexej Nawalny inhaftiert. Foto: Keystone (Archiv)

Aus Sicht der Moskauer Staatsanwaltschaft destabilisiert Nawalnys Bewegung «die gesellschaftlich-politische Lage im Land». Sie rufe auf zu «extremistischen Aktivitäten, zu Massenunruhen – auch mit Versuchen, Minderjährige in gesetzeswidrige Handlungen zu verwickeln». Mit der Einstufung als extremistisch gehen für Nawalnys Strukturen laut eigener Darstellung unter anderem Kontosperrungen, Arbeitsverbote und versiegelte Büroräume einher.

SDA/fal

