Alexander Bolschunow attackiert Joni Mäki. Video: SRF

Das Staffel-Rennen in Lahti sollte die Hauptrobe für die WM vom Februar werden. Doch unfassbare Szenen um den besten Langläufer der Gegenwart werden den Wettkampf in die Langlauf-Geschichte eingehen lassen. Was war passiert? Finnlands Schlussläufer Joni Mäki schneidet dem heranbrausenden Alexander Bolschunow auf der Zielgeraden den Weg ab.

Dieser reagiert, indem er versucht, Mäki mit dem Stock zu schlagen. Als ihm dies misslingt und ihm der Finne davongleitet, versucht er ihm im Ziel erst die Faust ins Gesicht zu schlagen – und fährt ihn damit mit einem Bodycheck mit viel Tempo um. Dass sich Mäki bei der Attacke nicht verletzt, ist auch: Glück.

Bolschunow und sein Team werden zwar vom dritten Platz verbannt. Angesichts der vollen Absicht, einem Konkurrenten zu schaden, ist diese Strafe lächerlich. Der Internationale Skiverband muss Bolschunow nun hart anfassen und ihn im Minimum für mehrere Rennen sperren.

Schweiz auf dem 5. Rang Infos einblenden Das Rennen wurde von Norwegen vor Finnland I (+ 41 Sekunden) und Russland II (+1,07 Minuten) gewonnen. Die Schweizer Staffel mit Jonas Baumann, Dario Cologna, Jason Rüesch und Beda Klee belegte mit 2,50 Minuten Rückstand den 5. Platz.

Dass Bolschunow offenbar ein mieser Verlierer ist, kann ihm noch nachgesehen werden. Welcher Athlet seines Formats wird schon gerne bezwungen? Bolschunow aber verkörpert seinen Sport neben dem Norweger Johannes Hosflöt Kläbo wie kein Zweiter. Kein Sport aber will einen Botschafter, der unfair bis grobfahrlässig handelt.

Dass er am Tag zuvor im Skiathlon bereits in aussichtsreicher Schlussposition zu Fall gekommen war, gemäss ihm wegen dem Norweger Hans Christer Holund, gemäss Holund wegen Bolschunow, mag seine Wut miterklären. Es darf jedoch keine Entschuldigung für ein solches, im Langlauf-Sport nahezu noch nie gesehenens Rencontre sein.

Zumal Mäki den Rücken zu ihm hatte und chancenlos war, den Angriff auch nur erkennen zu können. Dass seine finnischen Kollegen im Ziel ruhig blieben, spricht für ihr souveränes Umgehen mit der Situation. Oder waren sie schlicht zu verblüfft?

Wenn Saisondominator Bolschunow nun nur ein bisschen Rückgrat aufweist, entschuldigt er sich rasch bei Mäki – und auch öffentlich, um zumindest zu zeigen, dass er sich seiner (fehlenden) Vorbildfunktion auch gegenüber Nachwuchslangläufern bewusst ist. Ansonsten ist er eine Schande für diesen Sport.