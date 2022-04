Klage wegen Verschwörungstheorien – Alex Jones meldet Insolvenz von «Infowars» an Weil er behauptete, dass ein Amoklauf an einer amerikanischen Schule nur eine Inszenierung gewesen sei, wird Jones juristisch belangt. Nun ist seine Onlineplattform pleite.

Eine Falschaussage kostete ihn seine Plattform: Alex Jones. Foto: Drew Angerer ( 5. September 2018, AFP)

Der ultrarechte US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones hat Insolvenz für seine Plattform «Infowars» angemeldet. Wie aus mehreren am Montag bekannt gewordenen Dokumenten hervorgeht, beantragte Jones Gläubigerschutz nach dem US-Insolvenzrecht. Dieses Vorgehen zielt darauf ab, die zivilrechtlichen Verfahren gegen «Infowars» einzufrieren, während sich das Unternehmen um seine Refinanzierung und Sanierung bemüht.

Zu den von Jones und «Infowars» verbreiteten Verschwörungstheorien gehört die Behauptung, das Schulattentat an der Sandy-Hook-Grundschule im Jahr 2012 habe nicht wirklich stattgefunden – sondern sei vorgetäuscht worden, um eine Verschärfung des Waffenrechts durchzusetzen. Bei dem Massaker in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut hatte der Täter zwanzig Kinder und sechs Erwachsene erschossen.

Von Eltern der damaligen Todesopfer wurde Jones mit zahlreichen Klagen überzogen. Sie werfen dem Radiomoderator vor, er habe mit seinen aufsehenerregenden Falschbehauptungen Einnahmen in Millionenhöhe erwirtschaftet. Jones hat seither eingeräumt, dass das Schulattentat in Newton tatsächlich stattgefunden hat.

Letzte Woche wurde der Radiomoderator wegen Missachtung des Gerichts zu einer Geldstrafe von 25’000 Dollar verurteilt, weil er nicht zu einer Zeugenaussage erschien. Wie viel er den durch seine Aussagen geschädigten Familien zahlen muss, muss ein Gericht in Texas entscheiden. Der Gerichtsprozess beginnt noch in diesem Monat. «Infowars» gab in seinen Gerichtsunterlagen an, dass sie bis zu 49 Gläubiger und einen Schuldenberg von bis zu 10 Millionen US-Dollar haben. Dem gegenüber steht ein geschätztes Vermögen von 50’000 US-Dollar.

Wer ist Alex Jones?

Jones ist der Gründer der rechtsradikalen Onlineplattform «Infowars». Dort verbreitet er Verschwörungstheorien und Falschnachrichten. Weiter ist er Moderator seiner eigenen Radio- und Fernsehsendungen. Der 48-jährige Texaner behauptete in der Vergangenheit, dass der Terroranschlag vom 11. September 2001 von der US-Regierung geplant gewesen sei und dass Hillary Clinton einen Pädophilenring betreibe.

Seine immer grösser werdende Popularität hatte Folgen. Verschiedene Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter verbannten den Extremisten dauerhaft. Facebook bezeichnete ihn als eine «gefährliche Person».

Jones an einer Corona-Demonstration in Austin (Texas). Foto: Mark Felix (18. April 2020, AFP)

Jones ist ein Unterstützer des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Er machte sich auch Trumps Falschbehauptung zu eigen, dessen Wahlniederlage gegen den heutigen Präsidenten Joe Biden sei auf massive Betrügereien zurückzuführen. Jones soll bei dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Capitol in Washington – den Sitz des US-Kongresses – im Januar 2021 dabei gewesen sein.

