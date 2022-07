Der FCB nach dem 1:1 in Belfast – Alex Freis Zorn Dem Trainer des FC Basel schmeckt die letzte halbe Stunde gegen die Crusaders gar nicht – findet der schwedische Innenverteidiger Isak Hien den Weg zu Rotblau? Oliver Gut

Auch wenn es nicht unbedingt so aussieht: Als der FCB durch Liam Millar in Belfast in Führung geht, ist für Alex Frei (hinten) die Welt noch in Ordnung – später weniger. Foto: Stephen Hamilton (Freshfocus).

Nein. So hatte sich Alex Frei die letzte halbe Stunde im Seaview-Stadion in Belfast nicht vorgestellt: Einen FC Basel, der im Rückspiel der Conference-League-Qualifikation gegen den Crusaders FC trotz eines zwischenzeitlichen Gesamtskores von 3:0 so die Kontrolle über die Partie verliert, dass er nicht nur den Ausgleich, sondern sogar noch mal so etwas wie Spannung zulässt , entspricht nicht den Erwartungen des Trainers. Und wer weiss, wie kitzlig die Angelegenheit gegen die nordirischen Halbprofis noch geworden wäre, hätte Marwin Hitz in der 63. Minute nicht McMurrays Abschluss pariert …

Doch für etwas hat man ja den Goalie geholt und Heinz Lindner vor die Nase gesetzt. Und am Ende zählt nicht der Konjunktiv, sondern das Weiterkommen. «Damit bin ich zufrieden», befand Frei schon wenige Minuten nach dem Schlusspfiff. Allerdings gibt er am Tag darauf am Belfaster Flughafen auch an, dass ihn die Entwicklung des Spiels nach einer Stunde erzürnte: «Wie wir beim Ausgleichstreffer und in der Folge auftraten, hat mich wütend gemacht. Gut daran ist nur, dass meine Spieler jetzt wissen, welche Leidenschaft, welche Mentalität ich von ihnen erwarte – jene, die der Gegner zeigte, der bis zum Schluss alles versuchte. Es zeigt auch, wieviel man mit bescheidenen Mitteln herausholen kann, wenn die Einstellung stimmt.»

Was Frei nicht sagt, aber sich vielleicht denkt: Seine Spieler täten gut daran, sich eine schöne Scheibe dieser Einstellung abzuschneiden, soll das Unternehmen Conference League nicht früher enden als es den sportlichen und wirtschaftlichen Vorstellungen des FCB entspricht. Denn bereits der nächste Gegner – Brøndby IF – wird von ganz anderem Kaliber sein als die Nordiren, wenn es am kommenden Donnerstag mit dem Hinspiel in Kopenhagen in die 3. Qualifikationsrunde geht, auf welche die Playoff-Runde und schliesslich die Teilnahme an der mit Millionen-Prämien verbundenen Gruppenphase folgen soll.

Bis dahin dürfte Frei zumindest in der Innenverteidigung mehr personelle Optionen als bis anhin haben: In Belfast mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgewechselt, stimmen die bisherigen Beobachtungen der medizinischen Abteilung zuversichtlich, dass Arnau Comas wieder einsatzfähig wäre. Hinzu kommt Kasim Adams, der dann erstmals auch international spielberechtigt ist – und vielleicht sogar schon ein weiterer zentraler Abwehrspieler, von dem ja inzwischen bekannt ist, dass ihn die Basler suchen: Aus Schweden ist zu hören, dass der FCB ein Angebot für Isak Hien von Djurgårdens IF abgegeben habe – und aus rotblauen Kreisen ist zu vernehmen, dass diese Meldung ernst zu nehmen sei.



