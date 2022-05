Von Winterthur zum FCB – Alex Frei wird neuer Trainer des FC Basel In der Aufstiegsnacht des FC Winterthur wird klar: Alex Frei wechselt zum FC Basel und wird dort in diesem Sommer Interimstrainer Guillermo Abascal beerben. Tilman Pauls Oliver Gut Thomas Schifferle

Alex Frei wechsel vom FC Winterthur zum FC Basel. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Wirklich überraschend ist die Meldung nicht: Alex Frei, der am Samstag mit dem FC Winterthur in die Super League aufgestiegen ist, wird in der nächsten Saison Trainer des FC Basel. Das haben die beiden Clubs zwar noch nicht offiziell vermeldet, aber es wurde im Zuge der Winterthurer Aufstiegsfeier mehr als deutlich.

Frei liess da nämlich durchblicken, dass er den Club nach einem halben Jahr verlassen werde. Und sein Captain Granit Lekaj sagte: «Es ist recht klar geworden, dass er nicht bleibt», er habe Verständnis dafür, dass Frei das Angebot des FCB annehmen werde. Dies deckt sich auch mit Informationen dieser Zeitung, dass der neue Basler Trainer Alex Frei heisst.

Frei kehrt also etwas weniger als zwei Jahre nach seiner Kündigung wieder zurück zum FC Basel, dieses Mal aber in einer neuen Rolle. Nicht mehr als Verwaltungsrat und Nachwuchstrainer, sondern als Cheftrainer der 1. Mannschaft. Und damit auch als Hoffnung, dass sich die Leistungen des Teams wieder verbessern, nachdem die Mannschaft unter Interimstrainer Guillermo Abascal zuletzt keine Entwicklung mehr zeigte.

Dass es mit dem Spanier nicht weitergehen würde, hat sich in den letzten Wochen abgezeichnet. Genauso wie die Tatsache, dass Alex Frei die Wunschlösung für die Nachfolge ist. Es gab mehrere Treffen zwischen dem ehemaligen FCB-Stürmer und der Basler Clubführung – bei denen es natürlich nicht nur um die in die Challenge League verliehenen Spieler des FCB ging.

Sondern um eine am Ende logische Trainerwahl.

Frei ist in Biel-Benken aufgewachsen. Er ist beim FCB zum Profi geworden. Er hat nach seiner Rückkehr im Sommer 2009 vier Meisterschaften mit den Baslern gefeiert und verlässlich seine Tore zu denkwürdigen Nächten beigesteuert. In 167 Spielen erzielte er sagenhafte 108 Tore und wurde nicht nur darum zu einer der grössten Ikonen des Clubs.

Als Cheftrainer ist sein Leistungsausweis allerdings noch nicht so umfänglich: Im Nachwuchs des FC Basel trainierte er zwischen 2016 und 2020 die U15, die U18 und die U21, ehe er den Club verliess, entnervt vom Verhalten der damaligen Clubführung. Frei ging den Schritt zurück in die Challenge League, wo er in Wil und zuletzt in Winterthur arbeitete – und mit dem Aufstieg seinen ersten grossen Erfolg als Trainer feiern konnte.

Nun wird er den Club bereits wieder verlassen, um seinen bislang grössten Job als Trainer anzutreten. In Basel erwarten ihn bekannte Gesichter und ehemalige Wegbegleiter. David Degen, der als «Chief Football Officer» die prägende Figur im sportlichen Bereich ist. Aber auch Marco Streller, der wieder mehr in die sportlichen Belange eingebunden ist.

Alex Frei ist die erste «echte» Trainerwahl von David Degen, nachdem Patrick Rahmen die Mannschaft schon vor dem Besitzerwechsel trainiert hat. Und Guillermo Abascal hat von Anfang an den Titel «Cheftrainer a.i.» mit sich getragen und wird den Club nun wohl verlassen. Den Schritt zurück zum Assistenten kann der Spanier sich nämlich nicht vorstellen, wie er vor wenigen Wochen erklärte.

Mit Frei hat Degen nun einen vergleichsweise unerfahrenen Cheftrainer verpflichtet, zumindest auf dem Niveau Super League. Aber dafür kennt der 42-Jährige den Club wie kaum ein anderer. Er weiss genau, auf welche Persönlichkeiten er beim FCB trifft und wie hoch die Erwartungshaltung des rotblauen Umfelds ist.

