FCB-Trainer richtig stinkig – Alex Frei will nun Probleme lösen So, wie seine Spieler bei der 1:2-Niederlage in Sitten auftraten, überrascht es wenig, dass der Trainer des FC Basel danach angefressen ist. Seine Worte klingen wie eine Drohung. Oliver Gut

FCB-Trainer Alex Frei: «Wir kennen unsere Probleme seit Saisonbeginn. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir sie angehen und lösen.» Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Nach dem Spiel in Sitten, da ist etwas gleich wie vorher. Der FC Basel hat noch immer sechs Punkte und bleibt in der Tabelle der Super League auf dem achten Platz stehen. Anders ist einiges mehr: der Eindruck, den Rotblau in den 90 Minuten zuvor hinterlassen hat; die Grundstimmung in der Mannschaft; und die Befindlichkeit des FCB-Cheftrainers.