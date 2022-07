FCB vor Saisonstart – Alex Frei und die klaren Worte zum Auftakt Die erste Reise des FC Basel in dieser Saison führt nach Winterthur, wo FCB-Trainer Alex Frei und sein Assistent Davide Callà Grosses geschafft haben. Dominic Willimann

Vom FC Winterthur zurück zum FC Basel: Assistenztrainer Davide Callà (links) und Trainer Alex Frei. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Alex Frei ist bekannt für seine klaren Worte. Das ist auch einen Tag vor dem Saisonauftakt nicht anders. Vieles ist für den 43-Jährigen, der am Freitag Geburtstag feierte, zwar neu beim Club, den er aus dem Effeff kennt: Erstmals Cheftrainer, viele neue Gesichter und eine Erwartungshaltung, die er von seinen bisherigen Stationen als Trainer so nicht kannte. Doch was er vorhat, weiss er genau.