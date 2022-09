Alles zum FCB-Spiel in Sion – Alex Frei macht den umgekehrten FCZ, Paolo Tramezzani sieht Weltklasse Der FC Basel verliert im Wallis eine Partie mit 1:2, die er ganz schwach beginnt und in deren Folge er nie über ein mediokres Niveau hinausfindet. Oliver Gut

Die Szenerie nach dem Treffer zum 1:2 in der 89. Minute: Das Wallis jubelt – FCB-Goalie Marwin Hitz nicht. Foto: Keystone.

Vor dem Spiel

Mario Balotelli? Während im Fanshop des FC Sion bereits Trikots frisch bedruckt werden müssen und so schliesslich für 137 Franken über den Ladentisch gehen, wird die neuste und grösste Attraktion der Super League vorerst nicht gesichtet. Der Stürmerstar bleibt dem Aufwärmen komplett fern – und man weiss nicht, ob das absichtlich inszeniert ist oder einen anderen Grund hat.

Auch beim FC Basel fehlt ein am Mittwoch verpflichteter Italiener – das allerdings war schon am Vortag klar, als Trainer Alex Frei angab, in Sion auf Riccardo Calafiori zu verzichten, da er erst «ein halbes Training» habe mitmachen können. Also verteidigt auf der linken Seite noch einmal Andy Pelmard und geht der FCB mit exakt jener Startelf ins Spiel, die in der bisherigen Saison die favorisierte Variante war. Bedeutet auch: Die Basler agieren wieder in einem 4-2-3-1, nachdem sie beim 4:2-Erfolg in einem 4-1-4-1 die erste Halbzeit bestritten hatten – und, dass Taulant Xhaka, Andy Diouf sowie Darian Males auf die Ersatzbank zurückkehren.

Die erste Hälfte

Der Basler Auftakt in die Partie kann wahlweise mit schläfrig, pomadig oder uninspiriert bezeichnet werden. Kurz: Es gibt ganz viele Pfui-Wörter, die einem dazu einfallen – aber nichts, was man als gut bezeichnen könnte, bis der FC Sion in der 17. Minute schliesslich daraus Kapital geschlagen hat und mit 1:0 in Führung gegangen ist.

Danach verändert sich die Physiognomie leicht, weil die Walliser ihr zuvor äusserst hohes Pressing nicht mehr in diesem Stil weiterpraktizieren und etwas abwartender agieren. Das erlaubt den Baslern, halbwegs ins Spiel und in die gegnerische Platzhälfte zu finden. Dabei kommen sie zwar auch einmal zu einer guten Chance, als Zeqiri und Millar an einer Ndoye-Hereingabe vorbeischlittern (37.), müssen aber umgekehrt noch immer mehr gefährliche Szenen zulassen als dass sie sich selber erarbeiten.

Die zweite Hälfte

Alex Frei macht den umgekehrten FCZ: Er nimmt zur Pause Amdouni raus, der vor einer Woche zum gleichen Zeitpunkt reinkam, bringt Diouf und stellt vom 4-2-3-1 auf ein 4-1-4-1 um. Der Effekt dieser Massnahme ist allerdings überschaubar: Sion prägt die Begegnung nun wieder stärker als gegen Ende der ersten Halbzeit, womit die Partie sich wieder viel häufiger in der Basler Platzhälfte abspielt. An diesem Eindruck ändert auch der Basler Ausgleich in der 55. Minute durch Burger nichts, der nach einem Corner fällt, den Lavanchy eigentlich gar nicht verursachen müsste.

Balotelli hat sich in der Zwischenzeit blicken lassen und sich an der Seitenlinie warm gelaufen. In der 65. Minute wird er unter dem Jubel der 11’800 Zuschauer im Stade de Tourbillon eingewechselt. Es wirkt, als gebe das dem Heimteam nochmals einen Schub. Es ist der FC Sion, der den Sieg sucht – und den dafür nötigen Treffer in der 89. Minute findet. Der FCB reagiert darauf zwar noch, wird in den verbleibenden Minuten bis zum Abpfiff aber nur noch einmal durch einen Absatzversuch des eingewechselten Szalai neben das Tor halbwegs gefährlich.

In der 65. Minute wird Mario Balotelli eingewechselt. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone).

Der Knackpunkt

Man ist natürlich versucht zu sagen, dass dieser sich in der Einwechslung Mario Balotellis findet. Dies, zumal der Italiener jenen Freistoss rausholt und direkt schiesst, den Hitz nur so parieren kann, dass daraus ein Einwurf entsteht, auf den das 1:2 folgt.

Allerdings ist die Anfangsphase der Begegnung mindestens so wichtig: Der FCB wird von Sion derart dominiert, dass man dass Gefühl hat, dass die Basler im Wallis total neben den Schuhen stehen. Sie fangen sich danach zwar, kommen aber nie richtig in dieser Begegnung an.

Die Unparteiischen

Lukas Fähndrich und seine Kollegen nimmt man in dieser Begegnung kaum je wahr. Das ist ein gutes Zeichen.

Der O-Ton

Dieser gebührt für einmal dem gegnerischen Trainer Paolo Tramezzani. Auf seinen Landsmann Mario Balotelli angesprochen, meint der Italiener: «Mario ist wichtig für mich, wichtig für die Mannschaft, wichtig für die Fans und wichtig für die Stadt. Er bringt schon jetzt Qualitäten mit auf den Platz, obwohl er noch einige Luft nach oben hat – das ist ein Mann von Weltklasse.»

Die Folge

Sechs Punkte aus sechs Spielen, Platz 8 in der Tabelle – das ist das Gegenteil von dem, was man als gelungenen Start in die Meisterschaft bezeichnen kann. Vor allem aber muss man feststellen: Ob in Sion, in Zürich oder zweimal gegen Sofia – das 5:0 im Cup gegen Allschwil ausgeklammert, waren die letzten Auftritte des FCB im Durchschnitt spielerisch bescheidener und von weniger Offensivdrang geprägt wie das, was Rotblau in den Wochen zuvor zeigte.

Nun folgen zwei Heimspiele, zunächst am Donnerstag gegen den FC Pyunik, zum Auftakt der Conference-League-Gruppenphase, dann am Sonntag gegen den Grasshopper-Club Zürich – und man darf gespannt sein, in welche Richtung sich die rotblaue Formkurve in Sachen Resultate und Darbietung entwickelt.

Oliver Gut schreibt seit März 2000 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.