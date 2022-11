Podcast zum Schweizer Fussball – «Da betreibt Raphael Wicky schon etwas Imagepflege» Spielt der YB-Trainer bloss den starken Mann? Hat Alex Frei beim FC Basel eine Jobgarantie? Was hat Bo Henriksen mit den FCZ-Stürmern gemacht? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Die Super League geht in die Winterpause. Und wir bringen dazu eine Podcast-Folge mit Überlänge und Kapiteln zu jedem der zehn Clubs der höchsten Schweizer Liga. Besonderes Thema ist die Frage, wie gemütlich die spielfreie Zeit für Alex Frei wird. Kann es sein, dass der Trainer des FC Basel während der WM unter Druck gerät?

Für Samuel Burgener ist das undenkbar. Er sagt: «Alex Frei ist beim FC Basel too big to fail. Wenn sich der FCB entscheidet, Alex Frei den Trainerposten zu geben, dann im Bewusstsein, dass man das mindestens zwei Jahre lang durchziehen muss. Die Führung um David Degen hat sich sehr bewusst für eine Person entschieden, die fast so gross ist wie der Club selber.»

Ob all unsere Gesprächspartner dieser Meinung sind, hören Sie in unserer Folge. Ausserdem besprechen wir, wie Raphael Wicky in Bern sein Image zu korrigieren versucht. Wir reden darüber, was Bo Henriksen mit dem FCZ anstellen wird, wenn er endlich wirklich mit dem Team trainieren kann. Wir fragen uns, ob der GC-Führung die eigenen Fans komplett egal sind. Und wir bangen mit dem FC Sion darum, ob Mario Balotelli im Januar noch einmal ins Wallis kommt.

Wann welches Thema besprochen wird

04:16 Der Tod der Playoffs

09:31 Young Boys

19:52 Servette

25:11 FC St. Gallen

40:07 FC Basel

52:16 FC Luzern

56:16 Grasshoppers

63:41 FC Sion

69:14 FC Winterthur

74:43 FC Zürich

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

