Kündigung eingereicht – Jetzt hat auch Alex Frei genug von Burgeners FCB Kurz nach dem Rücktritt von Sportdirektor Ruedi Zbinden kommt es beim FC Basel zum nächsten Knall: Anstatt Cheftrainer zu werden, wirft U-21-Coach Frei hin. Zu Beginn der Ära Burgener noch Verwaltungsrat, geht nun ein weiterer grosser Name. Oliver Gut

Hat genug von den Vorgängen beim FCB: Alex Frei. Foto: Urs Lindt (Freshfocus).

Die Konstante bei Bernhard Burgeners FC Basel bleibt die Unruhe. Denn nur eine Woche, nachdem Ruedi Zbinden im Zuge einer abermals chaotischen Trainer-Evaluation seinen Rücktritt als Sportdirektor gab, schmeisst nun ein anderer bekannter Name hin: Gemäss Informationen dieser Zeitung hat Alex Frei am Sonntag Abend die Entscheidungsträger des Clubs und der Nachwuchsabteilung darüber informiert, dass er per sofort sein Amt als Trainer der U21-Equipe niederlegt und seine Kündigung einreicht.