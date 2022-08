Rotblau mit heikler Ausgangslage – Alex Frei: «Es war das schlechteste Spiel seit ich FCB-Trainer bin» Beim Playoff-Hinspiel zur Conference League tut sich der FC Basel bei ZSKA Sofia ausserordentlich schwer. Am Ende resultiert eine 0:1-Niederlage. Steigern tut Not. Dominic Willimann

Alex Frei sah bei seiner Mannschaft in Sofia zu viele technische Unzulänglichkeiten. Foto: Kostadin Andonov (Freshfocus)

Eine Unkonzentriertheit des FC Basel reicht. Und ein guter Angriff von ZSKA Sofia ebenso. 70 Minuten sind im Vasil Levski Stadion gespielt, da die linke FCB-Abwehrseite um Andy Pelmard und Liam Millar mit einfachsten Mitteln ausgehebelt wird. Mauricio Garcez schaut, flankt und jubelt. Weil Sergio Lopez, der Basler Aussenverteidiger, den Ball ins eigene Tor befördert. Nun gibt es für die lautstarken Anhänger in Rot, die das ganze Spiel über mächtig Lärm machen, kein Halten mehr.

Es ist das der Tiefpunkt des rotblauen Europacup-Auftritts im Nationalstadion Bulgariens. Alex Frei forderte im Playoff-Hinspiel ein «komfortables Resultat», damit der Einzug in die Gruppenphase der Conference League am kommenden Donnerstag im St.-Jakob-Park perfekt gemacht werden kann.

Das Telegramm Infos einblenden ZSKA Sofia - FC Basel 1:0 (0:0)

Stadion: Natsionalen Vasil Levski. – Schiedsrichter: Strukan (CRO). Tor: 70. Eigentor Lopez 1:0 (Turitsov schickt Garcez mit einem öffnenden Pass in den Basler Strafraum – dessen Hereingabe wird von Bamba verpasst, aber Lopez schiebt den Ball ins eigene Tor). Verwarnungen Sofia: 73. Turitsov (Foul an Ndoye). 82. Vion (Foul an Millar).

Verwarnungen Basel: 23. Adams (Handspiel). 30. Amdouni (Foul an Mattheij). 81. Diouf (Foul an Bamba). 85. Lopez (Foul an Tufegdzic). Bemerkungen: Basel ohne Zeqiri, Lang (beide verletzt), Essiam, Augustin, Sène (alle im Aufbau), Vogel, Kade, Padula, Marchand (alle kein Aufgebot). – Ersatz: Salvi, De Mol; Katterbach, Djiga, Males, Tushi, Xhaka, Chipperfield, Ltaief, Fernandes.

Nun, nach dem 0:1 gegen den bulgarischen Rekordmeister, ist die Aufgabe wesentlich anspruchsvoller als gewünscht. Immerhin haben die Basler schon ihre Erfahrungen mit dieser kitzligen Ausgangslage in einer Alles-oder-Nichts-Situation gemacht. Bereits in der Runde zuvor verloren sie in Kopenhagen mit 0:1, bevor sie die Hypothek zuhause tilgten und sich im Elfmeterschiessen durchsetzten. Der FCB weiss also, was ihn am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr erwartet – nichts weniger als der nächste Showdown.

Dass die Basler in Rücklage in den zweiten Vergleich mit Sofia gehen müssen, haben sie sich selbst zuzuschreiben. Gewiss, der Gegner war defensiv solide, aber dessen Qualitäten in der Offensive waren gleichzeitig überschaubar. Deshalb sagte Alex Frei auch: «Es war – abgesehen von den 45 Minuten gegen die Crusaders – das schlechteste Spiel seit ich Trainer des FC Basel bin.»

Sergio Lopez erzielt das Eigentor, ZSKA Sofia jubelt. Foto: Kostadin Andonov (Freshfocus)

Der FCB bewegte sich weit weg von der Form vergangener Partien. Vor allem im technischen Bereich offenbarte der Gast zu viele Mängel. Eine Szene kurz vor dem Seitenwechsel könnte dafür nicht bezeichnender sein: Es läuft die 45. Minute, da Pelmard drei Meter vor der gegnerischen Eckfahne einwerfen darf. Aber: Wohin soll der Ball? Der Franzose überlegt, wartet, zögert, wirft den Ball zu Zeki Amdouni – und ein paar Sekunden später wird das Spielobjekt über wenige Stationen zurück zu Goalie Marwin Hitz gespielt: Defensiver Aufbau statt offensive Power.

Rotblau findet nach einer engagierten Startphase selten Lösungen, um in die gegnerische Box zu gelangen. Und vergibt in der 45. Minute dennoch die grösste Möglichkeit der Partie. Einmal mehr hapert es bei der Chancenauswertung, da Millar allein vor dem Goalie und darauf auch Dan Ndoye scheitert. Alex Frei sagt: «In einem internationalen Spiel muss man solche Tore machen, da gibt es nichts zu beschönigen.»

Die Enttäuschung beim 43-Jährigen sitzt nach dem Schlusspfiff tief. Wegen des Resultats. Und wegen den vielen Entscheidungen, die von seinen Spielern falsch getroffen worden sind. Doch er weiss auch, dass erst die Hälfte dieser Poule bestritten, dass eine Korrektur dieses Rückstands möglich ist. Deshalb sagt der FCB-Trainer: «Ich traue uns das zu.» Es folgt also ein nächster denkwürdiger Europacup-Abend im Joggeli.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.