Wochenduell zum Ex-FCB-Trainer – Ist der FC Aarau bereits Alex Freis letzte Patrone? Beim FC Basel wurde er nach siebeneinhalb Monaten des Amtes enthoben. Noch nie war er im Profifussball länger als 14 Monate Trainer am selben Ort. Nun kommt ein Aufstiegsaspirant. Oliver Gut Benjamin Schmidt

Alex Frei im Brügglifeld – dem Stadion, in dem er den FC Aarau zum Erfolg führen soll. Foto: Urs Flüeler (Keystone).

Ja: Alex Frei muss beweisen, dass er nachhaltig erfolgreich sein kann. Sonst bleibt ein neuer Anlauf im Nachwuchs – oder in der Trainergrube Sion.

Der Ausdruck hat durch Alex Frei selbst Berühmtheit erlangt: «Das ist jetzt deine letzte Patrone im Revolver», sagte die damalige Stürmer-Ikone des FC Basel am Tag vor dem Europa-League-Viertelfinalspiel bei Tottenham Hotspur zu Aussenverteidiger Kay Voser, glaubend, dass dieser seine letzte Chance erhalten würde, sich zu beweisen. Voser nutzte sie, war fortan wichtig und konnte gar in die zweithöchste englische Liga wechseln.

Auch wenn er es anders sieht: Zehn Jahre später ist Alex Frei derjenige, in dessen Revolvertrommel sich die letzte Patrone befindet. Und zwar bereits als Trainer. Er kehrt nach einem gescheiterten Versuch beim FC Basel in die zweithöchste Liga zurück. Nicht in England, sondern in der Schweiz. Als neuer Trainer des FC Aarau leitet er die Geschicke eines Traditionsclubs, der klar den Anspruch hat, Teil der neuen, zwölf Mannschaften umfassenden Super League zu sein.

Kurz: Erwartet wird von Alex Frei der Aufstieg.

Man kann sagen, dass Alex Frei bewiesen hat, dass er das kann. Vor einem Jahr, als er den FC Winterthur in die höchste Spielklasse brachte. Man kann aber auch sagen, dass offen ist, dass er der geborene Aufstiegstrainer ist. Denn Frei war nur sechseinhalb Monate in Winterthur gewesen, bevor er dem Ruf des FC Basel erlag. Das ist weniger lang, als er danach bei Rotblau als Cheftrainer wirkte. Und wenn über die siebeneinhalb Monate in Basler Diensten gesagt wurde, dass sich Alex Freis Befähigung – trotz des tiefen Liga-Punkteschnitts – nicht abschliessend beurteilen lasse, dann hat das – trotz Erfolg – für einen Monat weniger an anderem Orte ebenfalls zu gelten.

Für Alex Frei geht es in Aarau deshalb darum, dass er erstmals zweifelsfrei zeigt, dass er mit einer Mannschaft nachhaltig erfolgreich arbeiten kann. Dazu braucht es mehr als 14 Monate – seine Verweildauer beim FC Wil, seiner ersten und längsten Trainerstation im Profi-Fussball. Dazu muss er sich mindestens während zweier Saisons bewähren.

Entscheidet er sich selbst vorher anders, ist er nicht weiter als zuvor. Entscheiden andere, dass er nicht mehr der Richtige ist, wird es schwierig mit der grossen Trainerkarriere. Denn dann muss Alex Frei weiter zurückbuchstabieren. Vielleicht in einer Nachwuchsabteilung neuen Anlauf nehmen. Oder aber zum FC Sion gehen, solange Christian Constantin noch dort ist. Nur: Der Blick in die Vergangenheit legt nicht nahe, dass der Schritt ins Wallis ein Sprungbrett darstellt. Sondern eher eine Trainergrube.

Deshalb ist der FC Aarau Alex Freis letzte Patrone. Es ist an ihm, damit einen Volltreffer zu landen. Oliver Gut

Ist der FC Aarau bereits Alex Freis letzte Patrone? Ja – bewährt er sich dort nicht, dann muss er weiter zurückbuchstabieren Nein – er hat genug Potenzial bewiesen, um in jedem Fall interessante Optionen zu haben Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein: Der FCB war für Alex Frei noch eine Nummer zu gross. Doch er hat genug gezeigt, um so oder so weitere gute Chancen zu erhalten.

Rund vier Monate ist es nun her, dass Alex Frei von seinen Pflichten als Cheftrainer des FC Basel enthoben wurde. Und auch wenn Frei dies selbst nicht so sieht, muss man sagen: Der FCB und der Trainer Alex Frei – das hat nicht funktioniert. Doch nun – als Übungsleiter des FC Aarau – startet Frei einen Neuanfang. In einer Liga, die er kennt. Und in der er bereits bewiesen hat, dass er als Trainer durchaus funktionieren kann. Erst vor etwas mehr als einem Jahr führte er den FC Winterthur zum Aufstieg. Wieso sollte er dies nicht auch mit Aarau bewerkstelligen können?

Wahrscheinlich war der FCB für den 43-Jährigen zumindest jetzt noch eine Nummer zu gross. Und das Engagement diente als weiteres Beispiel dafür, dass grosse ehemalige Fussballer nicht automatisch auf Anhieb grosse Clubs trainieren können. Tatsächlich fingen die meisten Erfolgstrainer klein an, ehe man sie zu den Besten ihres Fachs zählte. So wie etwa Carlo Ancelotti oder Jürgen Klopp bei den damaligen Zweitligisten Reggiana und Mainz 05.

Selbstverständlich wäre es zum jetzigen Zeitpunkt vermessen, Frei eine ähnlich steile Karriere zu prognostizieren. Auf dem Papier ist der FC Aarau nach dem FCB ein Rückschritt. Doch für Alex Frei ist er eine Chance, seine Trainerkarriere neu zu lancieren. Allerdings ist auch dies keine leichte Aufgabe, denn die Ambitionen sind gross: Der Aufstieg soll her, besser heute als morgen. Das führt zu Druck und womöglich zu wenig Geduld. Frei muss rasch funktionieren, muss rasch Resultate liefern.

Doch selbst wenn das nicht klappen sollte, so ist es zu früh, den Trainer Alex Frei abzuschreiben. Dafür hat er schon zu viel Potenzial angedeutet, ist er noch zu jung –und gäbe es noch genug Clubs, die in seine Ansätze samt Lernkurve grosse Hoffnung setzen.

Aber so weit wird es kaum kommen. Denn viel gelernt hat Alex Frei bereits in Basel. Als Trainer eines Vereins, wo Erfolgsdruck und Spannungsfeld schweizweit ihresgleichen suchen. Und wo er vielleicht sportlich weniger Erfolg hatte, doch nach aussen hin stets die Contenance bewahrte, trotz interner Reibereien.

Als Mensch und Führungsperson ist Alex Frei in Basel gewachsen. Er wird es in Aarau beweisen.

Und wenn doch nicht, so ist zu bedenken: So schön Freis Zitat über Kay Voser auch war, zeugte es gleichwohl von Freis Impulsivität, die ihm als Spieler nachgesagt wurde. Er hätte falschliegen können, Voser hätte beim FCB womöglich auch ohne seine Auftritte gegen Tottenham noch reüssiert. Umso mehr gilt: In der Revolvertrommel des Trainers Alex Frei ist noch mehr als nur eine, letzte Patrone. Benjamin Schmidt

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.