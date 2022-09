FCB startet in die Conference League – Alex Frei bewegt sich zwischen Experiment und Denkzettel Die Startaufstellung des FC Basel gegen den FC Pyunik dürfte sich stark von jener in Sion unterscheiden. Gründe dafür gibt es verschiedene. Oliver Gut Dominic Willimann

Steht Bradley Fink nun auch auf Stufe Conference League in der FCB-Startelf, nachdem er bereits im Cup gegen Allschwil von Beginn an ran durfte? Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Alex Freis Worte an diesem Mittwoch sind vergleichsweise moderat. Der Trainer des FC Basel will nichts überbewerten. Nicht die Niederlage vom Samstag in Sion. Und auch nicht seine Worte, die er danach in der Enttäuschung geäussert hat, als er in der ihm eigenen Schärfe festhielt: «Wir kennen unsere Probleme seit Saisonbeginn. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir sie angehen und lösen.»