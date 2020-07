Wechsel in Clubführung – Alex Ebi tritt als RTV-Präsident ab Nach 18 Jahren gibt Ebi die Vereinsführung in neue Hände. Damit endet eine Ära bei den Realturnern. Robin Rickenbacher

Alex Ebi (r.), hier mit dem ehemaligen RTV-Spieler Nicolas Wessner, wird nicht länger als Präsident amten. Foto: Lucia Hunziker

Grosser Wechsel an der Vereinsspitze der Basler Realturner: Alex Ebi, der 18 Jahre den Verein präsidiert hat, legt sein Amt ab. Dies liess der Verein in einer Medienmitteilung verlauten. Als Nachfolger stellt sich der frühere RTV-Spieler Sven Lüdin zur Wahl, der seit kurzem auch Mitglied im Vorstand der Realturner ist. Die Wahl wird im Rahmen der Generalversammlung am 20. August über die Bühne gehen.

Ebi hatte das Präsidium des Clubs 2002 von Roland Naef übernommen und in der Vergangenheit immer wieder davon gesprochen, das Amt in neue Hände geben zu wollen. Die Suche nach einem Nachfolger war allerdings lange erfolglos geblieben. Bis jetzt. «Der Zeitpunkt für diesen Schritt ist optimal», lässt sich Ebi in der Mitteilung zitieren. «Ich spüre bei Sven Lüdin und den weiteren Vorstandsmitgliedern genau das Feuer und die Liebe zum Verein und zu unserer Sportart, die es braucht.» Neben Ebi tritt auch Vize-Präsident Markus Streich zurück.