Am Dienstagabend hatten in der Buchhandlung Orell Füssli die beiden Autoren Thomas Brunnschweiler und Alex Capus eine Meinungsverschiedenheit. Brunnschweiler erklärt, wieso.

Am Dienstagabend hatten in der Buchhandlung Orell Füssli die beiden Autoren Thomas Brunnschweiler und Alex Capus eine Meinungsverschiedenheit. Brunnschweiler erklärt, wieso.

Herr Brunnschweiler, weshalb haben Sie sich am Dienstagabend während der Lesung von Alex Capus in der Buchhandlung Orell Füssli so ereifert?

Weil Alex Capus den antiken Palast Knossos auf Kreta als Disneyland für Touristen bezeichnet hat. Da hat es mir den Hut gelupft. Es war völlig falsches Timing, das sehe ich heute ein.