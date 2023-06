Rotblau weltweit – Alderete und Cömert schaffen den Klassenerhalt in extremis Nur zwei Punkte trennen am Ende der La-Liga-Saison Getafe und den FC Valencia vom Abstieg. Sebastiano Esposito darf hingegen in Italien vom Aufstieg in die Serie A träumen. Simon Tribelhorn

Omar Alderete (r.) im letzten Ligaspiel gegen Absteiger Valladolid. Foto: Getty Images

Spanien

Das frühere FCB-Innenverteidigerduo Eray Cömert und Omar Alderete beendete die Saison in der Primera Division mit dem Klassenerhalt, doch es hätte für beide weitaus schlimmer ausgehen können: Alderete wurde mit Getafe Fünfzehnter, Cömert punktgleich mit Valencia Sechzehnter. Ein Unentschieden reichte am Ende beiden Teams für den Klassenerhalt, doch nur zwei Punkte trennten sie von Valladolid und dem direkten Abstieg. Wobei Getafe am Sonntag gegen Valladolid gar im Direktduell um den Klassenerhalt spielte und mit gerade mal 21 Prozent Ballbesitz (zweittiefster Ligawert der gesamten Saison) und 4:15 Torschüssen ein 0:0 über die Zeit retten konnte. Bei einer Niederlage wäre Valladolid vorbeigezogen, und Getafe wäre punktgleich mit Almería gewesen und trotz besserem Torverhältnis abgestiegen, da in der Primera División die Direktbegegnung zuerst gewertet wird.

So weit kam es allerdings nicht, und Getafe schaffte mit Alderete in der Startelf den Klassenerhalt in extremis. Der Paraguayer war bei Getafe nach seiner Leistenverletzung in der Hinrunde als Stammspieler gesetzt (seit Anfang November nur ein Spiel verpasst), während Cömert bei Valencia diesen Status Ende Februar aberkannt bekam und nur noch sporadisch eingesetzt wurde (seit dem 20. Februar von 17 möglichen Spielen nur 6 Einsätze).

Italien

Seine erste vollständige Saison in der Serie A beendete Arthur Cabral mit einem Tor. Der Brasilianer traf beim 3:1 gegen Sassuolo per Abstauber zur Führung für die AC Fiorentina in der 46. Spielminute. In wettbewerbsübergreifend 47 Spielen erzielte der 25-Jährige 17 Tore, in der Conference League ist er zusammen mit Zeki Amdouni mit sieben Treffern Top-Torschütze. Und vielleicht kommt am Mittwoch im Final gegen West Ham noch ein weiterer dazu.



Ebenfalls in einem Final steht die SSC Bari mit Sebastiano Esposito. Für sie geht es am Donnerstag und Sonntag im Hin- und Rückspiel der Serie-B-Playoffs gegen Cagliari um den Aufstieg in die Serie A. Vergangene Woche bezwang Bari nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel den FC Südtirol im Rückspiel mit 1:0 und zog damit ins Endspiel ein, Esposito stand in beiden Partien in der Startelf. In den Playoffs der Serie B gibt es keine Verlängerung, bei Gleichstand nach beiden Spielen kommt das Team mit der besseren Platzierung in der Tabelle weiter. Bari war damit als Tabellendritter gegen den FC Südtirol (6.) im Vorteil. Diesen wird man auch gegen den sardischen Kontrahenten im Final haben, der die Saison auf dem fünften Platz beendete.

Frankreich

Wegen der 1:2-Heimniederlage am Samstag gegen Toulouse verpasst Breel Embolo mit Monaco die Europacup-Plätze. Der 26-Jährige wurde in der 53. Minute eingewechselt und musste in der 90. das Feld wegen einer Verletzung wieder verlassen. Bereits am Sonntag gab die AS Monaco die Entlassung von Trainer Philippe Clement bekannt. Unter dem 49-Jährigen verloren Embolo und Co. fünf der letzten sieben Pflichtspiele und beendeten die Saison in der Ligue 1 unter den Erwartungen auf Platz sechs. Für den Schweizer Nationalstürmer war es trotzdem die torreichste Saison im Ausland, in 42 Pflichtspielen gelangen ihm 14 Tore und vier Assists.

Von der Niederlage der AS Monaco profitierte dafür der OSC Lille. Dem Club von Edon Zhegrova reichte ein 1:1 gegen Troyes, um sich den fünften Platz zu sichern und damit die Qualifikationsrunde für die Conference League zu erreichen. Zhegrova kam in der 72. Minute ins Spiel und stand zum ersten Mal seit dem 6. Mai wieder für Lille auf dem Platz, die letzten drei Partien hatte er aufgrund einer Muskelverletzung verpasst. Der Flügelspieler beendet die Saison mit vier Toren und fünf Assists in 25 Einsätzen.

Niederlande

Auch Ricky van Wolfswinkel und Twente Enschede haben sich für einen Playoff-Final qualifiziert. Im niederländischen Modus kämpfen Rang fünf bis acht in diesem Format um den letzten Europacup-Platz. Mit einem 2:1 und einem 4:0 gegen Heerenveen zog Twente ohne Probleme in den Final ein und trifft dort auf Sparta Rotterdam. Van Wolfswinkel kam in beiden Spielen von der Bank, ein Tor gelang dem 34-Jährigen nicht.



Russland

Fjodor Tschalow beendet die Saison als drittbester Torschütze der russischen Liga. Beim 4:1 von ZSKA Moskau gegen Rostow erzielte der 25-Jährige am Samstag einen Doppelpack und steht damit am Ende bei 19 Toren in 30 Spielen. Besser waren nur Malcom von Zenit St. Petersburg (23 Tore) und Quincy Promes von Spartak Moskau (20 Tore).

Schottland

Nach dem Meistertitel und dem League-Cup kann sich Benjamin Siegrist nun auch über den Gewinn des FA-Cups und damit das Triple freuen. Celtic Glasgow bezwang im Endspiel Inverness mit 3:1, Siegrist sass wie gewohnt auf der Bank. Es ist für Celtic bereits das achte «domestic treble» in der Clubhistorie und damit ein Weltrekord, kein anderer Erstligaclub hat so oft drei nationale Pokale in einer Saison gewinnen können.



