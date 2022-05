Harte Schläge – aber auch viel Gefühl: Carlos Alcaraz, French-Open-Viertelfinalist. Foto: Martin Divisek (Keystone).

Seit Carlos Alcaraz’ phänomenalen Triumph Anfang Mai beim ATP 1000 Turnier in Madrid, wo er der Reihe nach Rafael Nadal, Novak Djokovic und Alexander Zverev bezwang, ist der 19-jährige Spanier das Hauptthema in der weltweiten Tennisberichterstattung. Unisono wird er als der kommende und würdige Nachfolger der «Big Three» um Roger Federer, Nadal und Djokovic betrachtet, nachdem über ein Jahrzehnt langvergeblich auf einen Thronfolger aus den 1990er-Jahrgängen gewartet wurde.

Parallel dazu sind auch die Wettanbieter Feuer und Flamme für den jungen Spanier und setzten ihn für einen Sieg in Roland Garros hinter Novak Djokovic an zweite Stelle, mit einer um 50 Prozent höheren Siegchance als der 13-malige French Open Sieger und Sandkönig Rafael Nadal. Zum einen ist dies Alcaraz’ bisher unglaublicher Saison geschuldet, in der er vor Roland Garros 28 seiner 31 Matches gewonnen, und dabei nebst dem Titel in Madrid auch noch die Trophäen bei den ATP 500 Events in Rio de Janeiro und Barcelona sowie beim ATP 1000 Turnier in Miami abgeräumt hat. Zum anderen hat Nadal nach seiner Rippenverletzung im März, noch keine grossen Stricke zerrissen.

Aber was macht denn diesen Carlos Alcaraz so speziell und warum soll er grössere Chancen haben, die «Big 3» zu beerben als all die Zverevs, Tsitsipas’ oder Shapovalovs?

Primär sticht bei seinem Spiel heraus, dass er den Ball beidseitig sehr hart schlägt, ohne dass das Gefühl entsteht, dass er dabei übermässig hohes Risiko eingehen muss. Gleichzeitig beweist er unglaubliches Ballgefühl, indem er immer wieder butterweiche Stoppbälle in sein Spiel einbaut. Auffällig ist aber vor allem, dass er sowohl in seinem Spiel als auch im Verhalten einzelne Stärken der «Big Three» auf sich vereint.

Ein paar Beispiele gefällig? Alcaraz scheut sich auch in wichtigen Situationen nicht, ganz «à la Federer» zur Abwechslung eine Serve-&-Volley-Variante einzustreuen und er nimmt auch sonst Chancen zum Angriff gerne wahr, so wie wir das vom Schweizer Maestro gewohnt sind.

Einige seiner Siege und im Speziellen seinen Titel in Barcelona hat Alcaraz hingegen seinen Defensivkünsten zu verdanken, die an Djokovic erinnern. Im dortigen Halbfinal hatte sein Gegner, der Australier De Minaur, bei 5:4 im zweiten Satz und eigenem Aufschlag zwei Matchbälle – und konnte beim ersten Matchball einen «Elfmeter» nicht an Alcaraz vorbeibringen. Dieser schaffte es damals, in einer eigentlich unmöglichen Situation mirakulös die Körperbalance zu halten und den Ball noch irgendwie am verdutzten Australiervorbeizuspielen, alles sehr «Djokovic-like».

Mit Nadal schliesslich verbindet ihn sein jederzeit präsenter Kampfgeist, der es ihm auch in der zweiten Runde in Paris einmal mehr ermöglichte,mit dem Rücken zur Wand stehend, irgendwie noch einen Ausweg zu finden: Sein Gegner Ramos-Vinolas hatte im vierten Satz Matchball und führte im fünften Satz mit 3:0 – doch als Sieger ging Alcaraz vom Platz …

Nehmen wir alles zusammen, dann erhalten wir also einen beidseitig hart schlagenden Grundlinienspieler mit gutem Händchen, der gut aufschlägt, sich auch am Netz wohl fühlt, sich unglaublich gut bewegt und zudem jeden Ball, unabhängig vom Spielstand, mit derselben Intensität spielt. Dies ist tatsächlich eine Mischung, von der auch ich glaube, dass sie in absehbarer Zukunft das Mass aller Dinge im Männertennis darstellen wird.

Nebst all diesen Stärken sehe ich bei Alcaraz zudem noch folgende Eigenschaften, die für langfristigen Erfolg förderlich sind: Bereits als Junior hat sich Alcaraz ein schlagkräftiges Team um den ehemaligen Weltranglistenersten Juan Carlos Ferrero um sich aufgebaut, ähnlich wie es Nadal damals mit seinem Onkel Toni vorgemacht hat. Er vertraut diesem total und nahm bei einzelnen Rückschlägen keine Änderungen vor.

«Um es mit Oliver Kahn zu sagen: Der Typ hat Eier!»

Der Spanier scheint mir in Interviews zudem sehr geerdet und trotzdem Manns genug, um glaubwürdig zu seinen grossen Zielen, wie etwa einem Grand-Slam-Sieg schon in diesem Jahr, zu stehen. Und dass er ein Typ ist, der mit Druck umzugehen weiss, hat er schon zur Genüge bewiesen. Beste Beispiele dafür sind seine vier souveränen Finalsiege in diesem Jahr, in denen er jeweils ohne Satzverlust triumphierte. Vor allem die Art und Weise, wie er in Barcelona im Final Carreno Busta und in Madrid Zverev an die Wand gespielt hat, war beeindruckend. Dies, weil er in Barcelona kurz nach seinem Halbfinalsieg noch ein zweites Mal antreten musste und in Madrid nach einem Dreisatz-Thriller gegen Nadal und Djokovic die Spannung hoch halten musste. Um es mit Oliver Kahn zu sagen: Der Typ hat Eier!

Würde ich mein Geld in Paris also auf Alcaraz setzen? Nein. Dies zum einen, weil ich als «ATP Alumni» per se keine Tenniswetten abschliessen darf. Zum anderen gehöre ich zur Generation Federer, Nadal und Djokovic und tue mich deshalb nach wie vor schwer mit dem Gedanken, dass ein Youngster in Paris den Stars der «Älteren» den Siegespokal vor der Nase wegschnappt. Denn Nadal und Djokovic teilen sich 15 der letzten 17 Titel in Paris.

Ich gebe aber zu, dass die Chancen von Alcaraz in Paris durchaus intakt sind, da es die Auslosung so wollte, dass sich Nadal und Djokovic im Viertelfinal gegenseitig aus dem Weg räumen werden. Ich bin gespannt, wer dieses Gipfeltreffen gewinnt – und ob der Sieger dieses von allen erwarteten Viertelfinal-Highlights im Anschluss den Ansturm der jungen Garde um Alcaraz abwehren und für mindestens ein weiteres Jahr aufschieben kann.



