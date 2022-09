Cyberattacke aus dem Iran – Albanien bezichtigt Teheran der «staatlichen Aggression» Die Regierung in Tirana bricht die diplomatischen Beziehungen zum Iran ab. Das Land steht offenbar hinter einem massiven Cyberangriff gegen die staatlichen Institutionen Albaniens. Der Grund: Unweit von Tirana leben etwa 2500 iranische Oppositionelle. Enver Robelli

Maryam Rajavi, die schillernde Vorsitzende des Nationalen Widerstandsrats des Iran, vor dem Camp der Volksmujahedin unweit der albanischen Hauptstadt Tirana. Foto: Siavosh Hosseini (Getty)

Albaniens Ministerpräsident Edi Rama macht der iranischen Regierung schwere Vorwürfe. Wochenlange Ermittlungen hätten ergeben, dass der Iran hinter einem massiven Cyberangriff auf die albanischen Institutionen gestanden habe. Ziel der Mitte Juli erfolgten Attacke, so Rama, sei es gewesen, die Verwaltung des Nato-Mitgliedslandes Albanien lahmzulegen, die digitale Infrastruktur der Regierung zu zerstören und sensible Daten zu erbeuten. Aus diesem Grund werde Albanien die diplomatischen Beziehungen zum Iran per sofort abbrechen, teilte Rama mit. Iranische Diplomaten in der albanischen Hauptstadt Tirana wurden am Mittwoch aufgefordert, das Adrialand innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. In der Nacht auf Donnerstag stieg aus einem Kamin der iranischen Botschaft schwarzer Rauch auf. Offenbar wurden Dokumente und Gegenstände verbrannt.