Videobeweis wiegt zu schwer – Albaner vom Café-56-Attentat bleibt lebenslänglich in Haft Das Basler Appellationsgericht musste einräumen, dass der 45-Jährige nicht mit 100-prozentiger Sicherheit der Todesschütze vom Frühjahr 2017 ist. Sicher ist seine Mittäterschaft. Leif Simonsen

Wer die zwei Menschen im Café 56 ermordete, wird wohl nie restlos geklärt werden können. Foto: Martin Regenass

Der breitschultrige Albaner E.B. nahm das härteste Urteil, das hierzulande ausgesprochen werden kann, scheinbar stoisch hin. Das Basler Appellationsgericht kam am Freitag zum Schluss, dass das Strafgericht den heute 45-Jährigen zu Recht zu einer lebenslänglichen Haft sowie zu 15 Jahren Landesverweis verurteilt hatte. Dagegen war der Verurteilte vorgegangen. Er beteuerte am Donnerstag, er sei kein Mörder. Er leugnete sogar, am Abend des 9. März 2017 im Café 56 an der Erlenstrasse gewesen zu sein, als zwei seiner Landsleute erschossen wurden und einer schwer verletzt.