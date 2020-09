Im Fokus – Alain Geiger und das verflixte zweite Jahr Der FC Servette war eine der grossen Überraschungen in der letzten Saison. Jetzt müssen die Genfer mit gestiegenen Erwartungen und einem happigen Auftakt-Programm zurechtkommen. Tilman Pauls

Servette-Trainer Alain Geiger ist nach der Auftakt-Niederlage gegen den FC Lausanne-Sport gefordert. Sein Team trifft nun nacheinander auf Basel, St. Gallen und YB. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Besonders gnädig waren die Gestalter des Spielplans nicht gerade mit dem FC Servette. In der ersten Runde ging es gegen den prächtig gelaunten Aufsteiger aus Lausanne, was für die Genfer gleich mit einer Niederlage endete. Am Sonntag kommt nun der FC Basel vorbei, danach steht ein Auswärtsspiel beim FC St. Gallen auf dem Programm und dann, zum krönenden Abschluss, kommt Meister YB ins Stade de Genève.

Entsprechend viel gibt es schon jetzt zu tun für Alain Geiger. Der Trainer ist ja ein zentraler Grund dafür, dass Servette in der letzten Saison eine der grossen Überraschungen der Liga war. Doch, wie heisst es so schön im Leben eines Aufsteigers? Das verflixte zweite Jahr ist immer das schwerste. Und nach dem 1:2 gegen Lausanne und dem Aus in der Qualifikation zur Europa League ist der Start der Genfer durchaus missglückt.

Natürlich erwartet niemand von Geiger oder Servette, dass der Club in dieser Spielzeit am Ende wieder auf dem 4. Platz landet. Aber die vielversprechende Saison hat die Erwartungen erhöht. Und jetzt ist es auch an Geiger, seine Mannschaft möglichst unbeschadet durch das happige Auftakt-Programm zu manövrieren.

«Wir müssen die Fehler korrigieren, die wir im Spiel gegen Lausanne gemacht haben», sagt der 59-Jährige. Und vielleicht kommt der FC Basel da gerade recht. Immerhin haben die Basler im letzten Jahr in Genf nur einen Punkt aus zwei Spielen mitnehmen können.