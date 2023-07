Foto auf Instagram veröffentlicht – Alain Berset zeigt sich mit Drei-Tage-Bart und offenem Stoffhemd Der Bundespräsident gibt sich im Urlaub légere und meldet sich mit einem ungewöhnlichen Foto aus dem Urlaub zurück.

Bundespräsident Alain Berset mag es im Urlaub locker. Der Magistrat veröffentlichte am Sonntag ein ungewöhnliches Foto aus seinem Urlaub auf der Foto- und Videoplattform Instagram.

Die Aufnahme zeigt den 51-Jährigen anstatt wie gewohnt in Anzug und Krawatte braungebrannt mit Dächlikappe und weit offenem Hemd. Zudem trägt er einen Dreitagebart. Bei der Aufnahme sass er unter einem Strohdach in einer Umgebung mit Palmwedeln.

Berset schrieb dazu «Brauche eine Rasur», «Suche einen Rasierapparat» sowie «Ferienende» und «Zurück zur Arbeit». Der Freiburger SP-Bundesrat erhielt zum Foto Dutzende Kommentare und tausende Likes. Der «George Clooney der Schweiz» schrieb etwa ein Kommentator.

Wo die Aufnahme gemacht wurde, war unklar. Über den Ferienort gab sein Departement keine Auskunft.

Ab Montag geht Berset wieder seinen amtlichen Pflichten nach. Auf dem Programm stehen in den nächsten Tagen mehrere Reden zum Nationalfeiertag. Ein erster Auftritt hat er am Montagabend in Aegerten BE. Am Dienstag – dem 1. August – folgen Ansprachen in Domdidier FR und Lausanne VD.

SDA/aru

