Kritik am Bundespräsidenten – Alain Berset und der Rausch des Krieges Bis weit nach Europa hinaus strahlt der Ärger über das sonntägliche Interview von Alain Berset. Nicht hingegen in die Romandie – dort hat man viel Verständnis für den Bundespräsidenten. Berset selber versucht sich jetzt zu erklären. Iwan Städler Philipp Loser Markus Häfliger Beni Gafner

Er sieht bei gewissen Kreisen einen «Kriegsrausch»: Bundespräsident Alain Berset. Foto: Keystone

Er hat es schon einmal gesagt, vor etwas mehr als einer Woche. «L’ivresse de la guerre me préoccupe beaucoup», lautete der Titel eines langen Interviews in «Le Temps», in dem sich Bundespräsident Alain Berset ausführlich zum Krieg in der Ukraine und zur Rolle der Schweiz äusserte. «Der Kriegsrausch beschäftigt mich sehr.» Er sei besorgt über das kriegerische Klima, das derzeit überall auf der Welt herrsche, auch in der Schweiz, führte Berset im Interview aus. «Man hat den Eindruck, dass einige Akteure, selbst ehemalige Pazifisten, wie vom Rausch des Krieges mitgerissen werden.»