Kommentar zum fliegenden Bundesrat – Alain Berset ist der «Maverick» der Sozialdemokraten Der SP-Mann liebt dröhnende Motoren, hat amouröse Abenteuer und zockt an der Börse. Kurz: Er tut alles, was seine Partei gar nicht gutheisst. Meinung Bettina Weber

Kaltblütig, unerschrocken und abenteuerlustig: Bundesrat und Pilot Alain Berset. Illustration: Wieslaw Smetek

Tom Cruise wurde in der Rolle des Pete «Maverick» Mitchell unsterblich: Als draufgängerischer Kampfjet-Pilot der US Navy spielte er sich in die Filmgeschichte. Auch der zweite Teil, «Top Gun – Maverick», ist derzeit in den Kinos der grosse Kassenschlager. Kein Wunder.