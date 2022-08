«Marshallplan für die Erde»: Al Gore, US-Vizepräsident unter Bill Clinton, bei einem Auftritt am WEF in Davos im vergangenen Mai. Foto: Keystone

Es war beim sogenannten Earth Summit, dem grossen Umweltgipfel der Vereinten Nation im Frühjahr 1992 in Rio de Janeiro. Ein junger, international weitgehend unbekannter amerikanischer Senator namens Al Gore führte eine kleine Riege von US-Parlamentariern an und richtete einen flammenden Appell an die Weltöffentlichkeit. Zeit sei es für einen globalen Klimapakt, einen «Marshallplan für die Erde». Amerika müsse da führen.